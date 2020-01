Primark en Netflix bundelen de krachten: nieuwe ‘Stranger Things’-collectie in de rekken Leen Van de Sande

22 januari 2020

12u14 2 Style Alle Stranger Things fans onder ons: rep je naar de dichtstbijzijnde Primark want daar ligt een heuse ‘Stranger Things’-collectie op je te wachten.

De Ierse winkelketen Primark en streamingdienst Netflix slaan de handen in elkaar en lanceren een collectie gebaseerd op de gehypete serie. Wat je kan verwachten? De lijn bestaat uit 46 items, waaronder een heleboel T-shirts, hoody’s, slaapkleding, rugzakken, petjes, scrunchies, pantoffels en notitieboeken.

Ideaal om je favoriete serie te kijken in een matchende outfit. De collectie is verkrijgbaar in alle winkels van Primark. Prijzen variëren van € 1,5 tot € 16.

De serie, die immens populair is op Netflix, is al aan haar derde seizoen toe en brak al verschillende kijkcijferrecords. Het is ook officieel bevestigd dat ‘Stranger Things’ een vierde seizoen krijgt, dat waarschijnlijk eind dit jaar van start gaat.