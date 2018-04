Primark Antwerpen maakt zich op voor stormloop, wij gingen al eens kijken Dieter Lizen

27 april 2018

18u15 4 Style Maandag opent de internationale retailer Primark de deuren van een gloednieuwe flagshipstore op de Meir. Twee jaar lang werkte Primark aan de winkel van 5900 vierkante meter, meteen de grootste van België. De winkel bestaat uit twee verdiepingen met de nieuwste modetrends voor vrouwen, mannen, kinderen alsook schoenen, accessoires, lingerie, beauty en homeware. Zelfs gsm hoesjes, drijvende donuts voor in het zwembad en hoofdtelefoons zitten in het assortiment.

De winkel zet maandag lang voor de opening om 10u al dranghekken klaar, maar verwacht geen grote problemen aangezien er bijna 3000 shoppers tegelijk kunnen winkelen. Primark voorzag gratis wifi, 80 kleedkamers, 67 kassa’s en twee zones om je “batterijen” terug op te laden. Met tal van ingewerkte led-schermen en verwijzingen naar diamanten in vloeren, lampen en spiegels, ziet de winkel er behoorlijk flashy uit.

De winkel is gevestigd in een historisch gebouw uit 1909. Tijdens de verbouwingen heeft Primark heel wat kenmerkende elementen van het gebouw in hun oorspronkelijke staat hersteld, waaronder de centrale trap en de "Ridderkamer". De “Ridderkamer”, die nu een breed scala van Primark Harry Potter-merchandise bevat, werd in het verleden gebruikt door een bank om aktes te ondertekenen.

De winkel geeft werk aan 550 mensen, waaronder 85 procent vrouwen. 130 Mensen werden gevonden via een samenwerking met de VDAB en gaan na een periode van werkloosheid, terug aan het werk. Dinsdag 1 mei is de winkel gesloten, maar er komen wel ruime openingsuren. Je kan je te buiten gaan aan spotgoedkope spulletjes tussen 9u en 19u45.