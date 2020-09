Prima Donna laat personeel poseren in hun ondergoed: “Jammer dat lingerie altijd geshowd wordt door jonge en dunne modellen” Liesbeth De Corte

26 september 2020

13u43 14 Style Voor één keer zijn er geen modellen te zien in een reclame voor lingerie. Wel gewone vrouwen. Het Belgische merk PrimaDonna vroeg immers aan z’n werknemers om te poseren en zette de receptioniste, enkele naaisters en zelfs de CEO in hun blootje. De beelden werden geshoot door niemand minder dan Charlotte Abramow. Een bekende kunstfotografe die ook videoclips maakt voor zangeres Angèle.



Hieperdepiep hoera, want de Belgische lingeriegroep Van de Velde viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Dat wilden ze natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. En hoe kan je beter feesten dan met taart, bubbels en een bijzondere reclamecampagne? Eén van de hoofdmerken, PrimaDonna, besloot namelijk om de vrouwen die normaal gezien achter de schermen werken eens in de schijnwerpers te zetten.

Concreet brengt PrimaDonna een nieuwe collectie uit. Voor de reclamebeelden deden ze géén beroep op modellen. Wel op hun eigen personeelsleden. “Onze stiksters, leveranciers, retailpartners, ... ze dragen allemaal bij tot het succes van PrimaDonna. Ze zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Het is fantastisch dat ze zich op deze manier wilden en durfden tonen aan andere vrouwen”, reageert Marleen Vaesen, de CEO van lingeriegroep Van de Velde die trouwens zelf ook uit de kleren ging voor de campagne.

Fotografe van Angèle

Voor de fotoshoot schakelde het label Charlotte Abramow in. Een grote naam in het fotografiewereldje. Ze maakte onder meer enkele videoclips van popzangeres Angèle en staat erom bekend mensen te portretteren met veel aandacht en respect voor hun persoonlijkheid. Voor PrimaDonna maakte ze een reeks eerlijke, pure portretten.

“Ik was van bij het begin heel gecharmeerd door dit initiatief: de vrouwen in de spotlight zetten die de lingerie maken en die zich elke dag achter de schermen inzetten voor het merk”, zo zegt Abramow er zelf over. “Lingerie wordt vaak gezien als louter een middel om begeerte op te wekken. Het wordt ook steeds getoond op dezelfde, bijna gestandaardiseerde jonge en dunne lichamen. Alsof lingerie alleen maar bedoeld is om sexy te zijn.” Volgens de fotografe draait het om veel meer dan dat: iets dragen dat comfortabel zit, steun biedt en je zelfvertrouwen een duwtje in de rug geeft.

Meer dan enkel te focussen op de lingerie en de lichamen, heeft Abramow de vrouwen gefotografeerd vanuit hun eigenheid. “Vrouwen van verschillende leeftijden. Met normale, unieke lichaamsvormen en met een grotere boezem. Ik heb niets bewerkt aan de huid en de lichamen op de foto’s”, zo zegt de fotografe zelf. “Ze voelden zich comfortabel en hadden vertrouwen in zichzelf, dat vond ik heel bewonderenswaardig. Het was prachtig om de kracht en verbondenheid van deze vrouwen vast te leggen, en om hun vriendschap te mogen voelen. Ze hebben deze ervaring samen beleefd, elkaar gesteund en laten zien dat ze trots en zelfverzekerd zijn. In deze shoot is geen negativiteit te ontdekken. Iedere vrouw is voor mij komen staan en keek recht in mijn camera.”

Zelfvertrouwen

Carole Lambert, Brand Design Manager van PrimaDonna, is één van de modellen. “Ik wou heel graag met Charlotte Abramow werken. Ze portretteert mensen op een heel mooie manier. Met deze fotoshoot geven we mensen dan ook een belangrijke boodschap mee: schoonheid en zelfvertrouwen hebben niets te maken hebben met stereotypes, maar wel met je passie en je levensverhaal. Elk lichaam heeft iets te vertellen en heeft een unieke schoonheid.”

Tot het einde van deze maand stelt fotografe Charlotte Abramow haar portretten voor aan het ­publiek in het MAD in Brussel. Deze vernissage is een ode aan vrouwen en aan de mooie lingerie die hen nog sterker en zelfverzekerder maakt. Of om het met de woorden van accountmanager en model Brigitte Moes te zeggen: “Hoe onzeker we soms ook zijn als vrouw, we zijn prachtig en sterk. Door onszelf mooie lingerie te gunnen, krijgen we net dat beetje meer zelfvertrouwen en kunnen we dat ook uitdragen naar de wereld.”

