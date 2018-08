Prada haalt zichzelf uit het slop dankzij iconische kledingitems van weleer Timon Van Mechelen

08 augustus 2018

14u54 0 Style Drie jaar lang zat Prada in slechte papieren, maar het gaat nu weer een stuk beter met het Italiaanse modehuis. Ontwerpster Miuccia Prada besloot namelijk om iconische stukken van vroeger heruit te brengen en dat heeft succes. De omzetcijfers zijn flink de hoogte in gegaan en daar lijkt niet meteen verandering in te komen, schrijft de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion.

Van het bowlinghemd met bananenprint tot de nylon heuptasjes, de loafers met blokhak en de gekende zwarte sneakers uit de jaren negentig: verschillende iconische Prada-kledingstukken van weleer domineren anno 2018 opnieuw het modebeeld en dat is niet toevallig. Na drie jaar van tegenvallende verkoopcijfers moest er dringend actie ondernomen worden en het was hoofdontwerpster Miuccia Prada die op het idee kwam om in te spelen op de nostalgische gevoelens van fashionista’s.

Het hemd met bananenprint werd bijvoorbeeld voor het eerst getoond op de catwalk in 2011 en was meteen een hit. Het was te zien op minstens honderd verschillende covers van modemagazines en sterren als actrice Amanda Seyfried, zangeres Robyn en Vogue-redactrices Anna Wintour en Grace Coddington werden erin gespot. Kopietjes van ketens als Topshop en Zara volgden snel.

Prijzen die beginnen bij 50 euro

Ook de huidige geüpdatete versie van het hemd, dat onder andere werd bedrukt met vlammen, is weer razend populair. Rapper Pusha T, acteur Jeff Goldblum en talloze journalisten, stylisten en andere mode-insiders werden er al in gefotografeerd en op verschillende webshops is het kledingstuk uitverkocht. En dat ondanks het forste prijskaartje van maar liefst 650 euro. Hetzelfde geldt voor de nylon heuptasjes die afstammen uit de vroege jaren 2000 en de sneakers. Ze gaan overal ter wereld weer vlotjes over de toonbank ondanks de prijzen die beginnen bij 500 euro.

Prada is overigens niet het enige merk dat met succes teruggrijpt naar iconen van vroeger. Dior herlanceerde onlangs nog hun populaire ‘saddle bag’ die in 1999 voor het eerste geïntroduceerd werd door John Galliano, toenmalig artistiek directeur van het Franse modehuis. In september toonde Versace dan weer een ‘tribuut collectie’ met geüpdatet versies van de meest memorabele stukken van wijlen Gianni Versace. Gedragen door onder andere Naomi Campbell, Claudia Schiffer en Carla Bruni, dezelfde modellen als op wie de stukken voor het eerst geshowd werden.

Het nostalgie-effect

En daarnaast zijn er natuurlijk nog de talloze merken uit de jaren 90 en 2000 die nu weer hun comeback maken. Denk maar aan Fila, Champion, Buffalo en zelfs Juicy Couture. Het nostalgie-effect werpt duidelijk zijn vruchten af, alleen maar slim van Prada dus om daar op in te spelen.

