Prada en Adidas tonen eerste beelden van hun samenwerking Margo Verhasselt

25 november 2019

15u15 0 Style Enkele weken geleden werd aangekondigd dat twee grote spelers uit de modewereld de handen ineen zouden slaan: juist ja, niemand minder dan Prada en Adidas zouden samen gaan werken. Wat juist de bedoeling van hun samenwerking was, was niet duidelijk. Maar nu lichten ze eindelijk een tipje van de sluier.

Prada maakte samen met Adidas een nieuwe versie van Adidas’ iconische Superstar-sneaker. De schoen is volledig wit en werd bedrukt met het Prada-logo. Er zullen amper 700 paar van de unisex-sneaker uitgebracht worden. Daarnaast brengen ze ook een nieuwe versie van de iconische bowling bag van Prada uit waarop de twee logo’s duidelijk te zien zijn.

Zowel de sneakers als de tas kunnen in geselecteerde winkels van Prada en Adidas gekocht worden. De items zouden vanaf 4 december beschikbaar zijn, informatie over de prijzen is nog niet bekend.