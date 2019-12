Style

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag vond in Los Angeles het Billboard’s ‘Women in Music Event’ plaats. Eerder schreven we al dat Taylor Swift in de bloemetjes werd gezet, maar wij nemen je ook graag mee voor een rondje outfits kijken. Van de beige werkmansoutfit van Billie Eilish tot de vele powervrouwen in een broek: zo liepen de sterren erbij.