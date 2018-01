Powervrouw Belgische mode Anne Chapelle gaat label Poiret nieuw leven inblazen Timon Van Mechelen

Bron: Business of Fashion 0 Style Anne Chapelle is CEO bij BVBA 32, het bedrijf achter het Belgische label Ann Demeulemeester en de Colombiaanse ontwerper Haider Ackermann. Ondanks dat ze al behoorlijk drukke job, zocht ze nog naar een nieuwe uitdaging en die heeft ze nu gevonden in het herlanceren van het ingeslapen merk Poiret.

De Parijse couturier Paul Poiret (1879 – 1944) was een trendsetter in de mode die bekend staat als de ontwerper die vrouwen bevrijdde van het korset. Zijn ontwerpen waren in een vorig decennium razend populair, maar anno 2018 stelt het werk nog maar weinig voor. Al komt daar nu dus verandering in.

De Zuid-Koreaanse Chung Yoo-Kyung, de steenrijke kleindochter van de oprichter van Samsung, kocht het label op en vroeg Anne Chapelle om CEO te worden. Samen met de Chinese creatief directeur Yiqing Yin, zal ze meewerken om het vergane label weer in zijn eer te herstellen. Al zegt ze daar zelf over dat “we het willen vertalen naar vandaag” en “niet een oud huis afstoffen”.

Begin maart zal de eerste show van het merk plaatsvinden tijdens Paris Fashion Week.

