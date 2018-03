Posters Suitsupply met twee kussende mannen massaal gevandaliseerd Timon Van Mechelen

07 maart 2018

14u11 2 Style Twee verliefde mannen in een reclamecampagne van Suitsupply: anno 2018 kan nog altijd niet iedereen dat aan. Het Nederlandse kledingmerk verloor na de lancering -waarin foto’s te zien zijn van twee mannen die elkaar liefdevol in de ogen kijken, kussen of aanraken – al 10.000 volgers op Instagram en talloze billboards en bushokjes met de afbeelding van de mannen zijn nu beklad of met tape afgeplakt.

Suitsupply staat bij het grote publiek bekend voor hun betaalbare kostuums op maat én hun seksistische reclamecampagnes. Zo lanceerden ze begin 2016 nog een campagne waarin enkele heren in pak als het ware over (bijna) naakte borsten en billen heen dansten. Er werd toen zelfs een Facebook-actie opgericht waarbij werd opgeroepen om alle bushokjes met de Suitsupply-posters onder te spuiten. Met graffiti weliswaar.

Toch kreeg het merk nooit meer bagger over zich heen als de voorbije weken. En dan vooral in het thuisland van Suitsupply. Want hoewel Nederland het eerste land ter wereld was dat het homohuwelijk bij wet bekrachtigde, kan een afbeelding van twee kussende mannen er blijkbaar toch niet voor iedereen door de beugel. Meer dan dertig bushokjes met de poster van Suitsupply in, werden er gevandaliseerd.

Relevant

“We hadden best hevige reacties verwacht”, vertelde CEO Fokke de Jong van Suitsupply aan Nu.nl. “Maar niet in deze mate. En zeker niet in Nederland.” Via mail kregen ze bovendien ook nog heel wat klachten en aantijgingen binnen. “Veel mensen vragen ons hoe ze deze posters aan hun kinderen moeten uitleggen. Die vraag krijg je niet bij een poster van een man en een vrouw.”

Eerder verloor het merk ook al meer dan 10.000 volgers op Instagram nadat ze de beelden op het sociale netwerk gepost hadden. Bij Suitsupply laten ze zich echter niet doen en blijven ze achter hun campagne staan: “Dat mensen zo schrikken, bewijst dat het relevant is om het te laten zien”, aldus De Jong.

Het gaat echt geweldig met de acceptatie van homo's in Nederland #loveislove #suitsupply pic.twitter.com/GGTCDtqveB Dennis Boutkan(@ DennisBoutkan) link