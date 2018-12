Post Malone gaat (weeral!) Crocs maken Liesbeth De Corte

Legendarisch. Zo kan je de samenwerking tussen Post Malone en het Amerikaanse bedrijf Crocs wel noemen. Vorige maand bracht het duo een paar witte Crocs uit, die in amper 10 minuten tijd volledig uitverkocht was. Nu willen ze dat trucje nog eens herhalen.

De collab tussen Crocs en Post Malone een succes noemen, is een understatement van jewelste. Hun creatie ging als zoete broodjes over de toonbank en was volledig uitverkocht in amper 10 minuten. In dat opzicht is het dan ook geen verrassing dat de rapper en de schoenenfabrikant opnieuw de handen in elkaar slaan.

Deze keer willen ze een gele variant verkopen, genaamd Post Malone X Crocs Barbed Wire Clog. Op de klomp staat prikkeldraad afgebeeld, een verwijzing naar twee tatoeages van Austin Richard Post, zoals de muzikant echt heet. Zo heeft hij ook een inkttekening van prikkeldraad op zijn voorhoofd én zijn knokkels. Daarnaast kan je zes Jibbitz-bedeltjes op de kop tikken om de schoenen mee te versieren.

De limited editie is vanaf 11 december beschikbaar via de webshop van Crocs. Morgen de site goed in de gaten houden én snel zijn, is dus de boodschap. Het prijskaartje: $59.99, of omgerekend ongeveer € 52,50.