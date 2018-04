Populariteit van Gucci niet te stoppen: verkoop is met 49% gestegen sinds begin 2018 TVM

27 april 2018

13u49 0 Style Hoewel het geen goede tijden zijn voor de mode, bewijst Gucci dat het niet slecht hoéft te gaan. Sinds de aanstelling van Alessandro Michele bij het modehuis, floreert het Italiaanse merk als nooit tevoren. En die stijgende lijn blijft zich voortzetten. De verkoop is sinds begin 2018 alleen al met 49% gestegen.

De eerste Gucci-collectie van Alessandro Michele voor de herfst en winter van 2015-16 sloeg in als een bom en dat was ook te zien in de verkoopcijfers. Die gingen meteen de lucht in, met zo’n 40% meer omzet dan het jaar daarvoor. Hij werd omgedoopt tot het nieuwe wonderkind van de mode, en Gucci werd jaar na jaar verkozen als meest populaire modemerk van het moment.

Ondertussen zijn we een paar jaar verder, maar de modewereld kan nog altijd niet genoeg krijgen van zijn kleurrijke retro-ontwerpen. Sinds begin 2018 is de verkoop van Gucci met 48,7% gestegen, tot een totale omzet van 1,866.6 miljoen euro. En deze cijfers volgen op een omzetstijging van 44,6% in 2017. Zowel de verkoop in de eigen winkels als die in warenhuizen is verdubbeld, de online verkoop is zelfs bijna verdriedubbeld.