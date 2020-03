Populaire Pirelli-kalender van 2021 komt er niet door het coronavirus Margo Verhasselt

25 maart 2020

De met sterren gevulde kalender van de Italiaanse autofabrikant Pirelli voor 2021 wordt niet gemaakt. In de plaats van een nieuwe editie, doneert het bedrijf 100.000 euro aan onderzoek naar het coronavirus.

De felbegeerde Pirelli-kalender onderging doorheen de jaren een heuse transformatie: van kiekjes met sexy pin-up’s tot een nieuwe versie van Romeo en Julia, een editie die vrouwelijke leiders in de verf zette en het sprookje ‘Alice in Wonderland’ met uitsluitend modellen met een donkere huidskleur.

In 2021 slaat de Pirelli-kalender een jaartje over door het coronavirus. Pirelli gaf aan de kalender niet uit te brengen en in de plaats een donatie te doen om ‘te vechten tegen het virus en onderzoek te ondersteunen.’ En dat is geen keuze die van dag op dag gemaakt kon worden. De kalender van vorig jaar werd in maar liefst 6 maanden gemaakt: van over de hele wereld werden modellen, fotografen en stylisten opgetrommeld. Ook dit jaar was dat het geval. Maar Pirelli benadrukt dat het niet de eerste keer is dat ze dit doen.

“De productie van de Pirelli-kalender werd al eens stilgelegd in 1967 en dan van 1975 tot 1983", vertelde executive vice-chairman en CEO Marco Tronchetti Provera. “Het coronavirus dwingt ons om dat vandaag opnieuw te doen. We zullen verdergaan met het project wanneer de tijd daarvoor rijp is, met de mensen die vandaag met ons samenwerkten."