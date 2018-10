Populaire Chanel handtassen worden nog duurder MV

29 oktober 2018

09u55 0 Style Er zijn zo’n tassen die je niet meer gewoon als ‘accessoire’ beschouwt. De Boy Chanel, Timeless Classic en 2.55 zijn daar goede voorbeelden van. De pareltjes van het Franse modehuis Chanel zijn eerder een investering dan gewoon een stuk voor in je kast. Fashionistas weten dan ook dat ze voor zo'n stuk enkele duizenden euro’s moeten neertellen en dat zal alleen nog maar meer worden want Chanel gaat een prijsverhoging doorvoeren.

Wil je een tas kopen van 4.200 euro? Dan betaal je daar binnenkort 4.452 euro voor. Chanel heeft besloten de prijs van de drie tassen te doen stijgen met een extra zes procent. De reden daarvoor? De populariteit van het merk in Azië.

Maar niet alleen Chanel doet het erg goed. Luxemerken zitten in de lift in Azië en daarop reageert Chanel nu. Ze willen de prijzen van hun tassen overal ter wereld gelijk houden, vroeger betaalde je voor een tas meer in Azië, waardoor toeristen uit het werelddeel massaal kwamen handtassen shoppen bij ons of in Amerika.

De verhoging gaat vanaf 1 november in.