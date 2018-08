Populair Zweeds modemerk NA-KD is nu te koop bij ZEB TVM

29 augustus 2018

15u31 0 Style Online kun je al een tijdje de kleren van NA-KD shoppen, maar nu heeft het Zweedse merk ook een eerste fysiek verkooppunt in ons land: ZEB. De Belgische winkelketen verkoopt sinds kort de hippe maar betaalbare stuks van het label, shoppen geblazen dus!

Hoewel het Zweedse NA-KD amper drie jaar geleden werd opgericht, is het (naar eigen zeggen) nu al één van de twintig snelst groeiende bedrijven in Europa. In hun begindagen was NA-KD een webshop waarop enkel andere merken zoals Levi’s, Cheap Monday, Filippa K en Calvin Klein verkocht werden. Ondertussen is er ook een eigen NA-KD modelijn die in snel tempo de wereld verovert.

Vooral bij een doelgroep van jonge vrouwen is NA-KD bijzonder populair en dat heeft het merk voornamelijk te danken aan zijn aanwezigheid op sociale media en dan met name Instagram waarop het bijna twee miljoen volgers heeft. Ze werken volop samen met influencers, ook in ons land, waardoor hun populariteit alleen nog maar groter wordt.

NA-KD volgt net als grote ketens als H&M en Zara de trends op de voet, zo vind je nu bijvoorbeeld massaal veel stuks met tijgerprint, ruitjes en ruffles in hun collectie. De prijzen variëren tussen de 20 en 100 euro.

Meer info: zeb.be.