Popster Halsey met okselhaar op cover & andere sterren die haar voorgingen

25 juni 2019

14u31 0 Style Zangeres Halsey (24) wordt alom bejubeld omdat ze haar okselhaar niet weg heeft geschoren voor een cover van tijdschrift Rolling Stone. En ze is niet de enige ster die al een paar jaar probeert om okselhaar te normaliseren. We maakten een overzichtje.

Het zou onhygiënisch, lelijk en vuil zijn: okselhaar. Maar de tijd dat vrouwenoksels “zo glad als de billen van een pasgeboren baby” moésten zijn, lijkt stilaan voorbij. Volgens de Britse marktonderzoeker Mintel schoor in 2016 nog 77% van jonge vrouwen (16-24 jaar) de oksels, terwijl dat 3 jaar eerder nog 95% was. Kortom, het grote merendeel van de vrouwen haalt okselhaar nog steeds weg, maar de groep die de haren laat floreren groeit wel bijzonder snel.

Westerse vrouwen scheren zich trouwens pas een eeuw. Daarvoor was de mode zo bedekt dat zowel been- als okselhaar het daglicht toch nooit zag. Maar het is vooral aan marketing te danken dat vrouwen aan het scheren zijn geslagen. In 1915 bracht Gillette het allereerste scheermes speciaal voor vrouwen op de markt, bedoeld voor oksels. In de bijbehorende advertenties werd vrouwen meegedeeld dat hun oksels voortaan “zo glad als je gezicht” moesten zijn. Dit voor een “hygiënisch resultaat” (raar genoeg wordt okselhaar bij mannen nooit als onhygiënisch bestempeld). De mesjes sloegen niet direct aan bij vrouwen, die scheren aanvankelijk als een activiteit voor mannen zagen. Toen de jurken en rokken in de jaren twintig korter werden, begonnen bedrijven van Gillette zich ook op beenharen te focussen. Tot de Tweede Wereldoorlog verstopte het merendeel van de Europese vrouwen hun harige benen nog onder dikke kousen, maar toen nylon en zijde tijdens de oorlog schaars werden, begonnen meer een meer vrouwen zich te scheren. In de jaren zestig - het decennium van de minirok - werden gladde benen en oksels definitief de norm.

En net tegen die opgelegde normen, veelal door mannen, verzetten vrouwen zich alsmaar vaker. Met hashtags als #hairypitsclub en #bodyhairdontcare en Instagram-accounts als @Pitangels proberen jonge vrouwen al een paar jaar okselhaar te normaliseren. De Amerikaanse Vogue noemde het in 2017 al “de ultieme blijk van zelfvertrouwen”. Heel wat bekende vrouwen scharen zich ook achter de beweging en willen hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat dames zich niet langer verplicht voelen om hun lichaamshaar weg te halen. Een aantal voorbeelden:

Halsey

Popster Halsey deelde 4 dagen geleden zelf de cover van tijdschrift Rolling Stone waarop ze poseert met ongeschoren oksels. De foto werd maar liefst 1,6 miljoen keer geliket en heel wat bekende collega’s uitten hun lof over de foto. Zo schreef zangeres Zara Larsson bijvoorbeeld op Twitter: “Ik hou van het feit dat ze de oksels niet hebben bewerkt, zoals veel magazines wel zouden doen. Vrouwen zijn geen kleine baby’s zonder lichaamsbeharing. Wat een prachtige cover.”

Famke Louise

Dichterbij huis haalde de Nederlandse zangeres Famke Louise onlangs het nieuws nadat ze op de cover van Linda Meiden geposeerd had met okselhaar. Naast heel wat positieve reacties kreeg ze ook te kampen met best wat bagger. “Die smeerpijp onder je oksels hoort niet, wat zal je stinken” is maar één voorbeeld van de vele negatieve reacties die ze erop kreeg.

Scout LaRue Willis

De dochter van Demi Moore en Bruce Willis behoort al langer tot de beweging van vrouwen die hun okselhaar laten staan. In 2015 postte ze al een foto van haarzelf met flinke toef zichtbaar (even doorklikken naar Twitter) haar onder haar armen.

Squad goals achieved pic.twitter.com/1X507hs8JP Scout LaRue Willis(@ Scout_Willis) link

Penélope Cruz

Ook actrice Penélope Cruz was er vroeg bij toen ze in 2011 poseerde voor de cover van Aie Magazine met 2 bossen okselhaar. De kritieken waren toen nog bijna allemaal negatief, ze kreeg dan ook verwijten als “wat ben je een walgelijk wijf” naar haar hoofd geslingerd.

Madonna

Uiteraard was de eeuwige rebel Madonna er ook al vroeg bij om trots te tonen dat ze haar oksels niet scheert. Ze postte daar zelf een foto van op Instagram, waarop ze zowel heel wat positieve als negatieve reacties kreeg. “Wat ben je een rolmodel”, schreef iemand bijvoorbeeld, maar er waren net zo goed reacties als “Dit is echt niet oké voor vrouwen, alleen mannen mogen hun haren laten staan.”

Miley Cyrus

Nog zo’n bekend voorbeeld is popster Miley Cyrus die al talloze keren met okselhaar poseerde, zowel op haar sociale media kanalen als op de rode loper. Ze verfde haar haren zelfs al in felle kleurtjes zodat het nog meer zou opvallen.

Amandla Stenberg

Actrice Amandla Stenberg verscheen op de première van haar film ‘The Hate U Give’ met okselhaar. Al moet je wel goed inzoomen voor je het ziet.

Lady Gaga

Zangeres Lady Gaga liet in 2011 voor het eerst haar okselhaar zien op groot podium en dat had ze toen ook nog eens blauw geverfd. Ook op Instagram poseert ze al eens met ongeschoren oksels.

Lourdes Maria Ciccone Leon

Als je moeder (Madonna, nvdr.) het goede voorbeeld geeft, kun je natuurlijk als dochter niet achterblijven. En dus postte ook Lourdes een foto op Instagram waarop een toef okselhaar te zien is.

Dakota Johnson

Vorig jaar verscheen actrice Dakota Johnson dan weer op de Britse première van de film ‘Suspiria’ met ongeschoren oksels.