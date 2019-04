Plussizemodel Mayra Louise: “Elk lijf mag er zijn” World Wide Women Liesbeth De Corte

15 april 2019

10u31 0 Style Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan het Nederlandse plussizemodel en ‘bodypositivity’-blogger Mayra Louise.

1. Je straalt veel zelfvertrouwen uit. Is dat altijd zo geweest?

“Totaal niet. Vroeger dacht ik dat ik dunner moest zijn om gelukkig te worden. Ik was altijd aan het diëten en had last van eetbuien. Pas na mijn dertigste besefte ik dat er een onderliggend probleem was. Mijn lijf was niet het issue, ik vond mezelf nooit goed genoeg. De jongste jaren heb ik héél hard gewerkt aan mijn zelfbeeld. ‘Happy is not a dress size’ is nu mijn motto. Daarmee wil ik zeggen dat je geluk niet afhangt van je kledingmaat of gewicht. Dikker zijn maakt je geen slechter mens.”

2. Je werkt ook als model. Merk jij dat de modewereld diverser wordt?

“Het verschil met vroeger is gigantisch. In mijn beginjaren moest ik altijd uitleggen wat een plussize-model was. Nu kent iedereen het begrip. Steeds meer magazines tonen ook diverse modellen. Dat vind ik geweldig. Meisjes, jongens en ook volwassenen hebben die diverse representatie nodig.”

3. Wil je zelf een rolmodel zijn?

“Mijn doel is dat alle vrouwen zich goed voelen in hun vel. Dat ze die obsessie met dunner, strakker en knapper loslaten. Daarom deel ik af en toe ook foto’s in lingerie of in bad op Instagram. Die posts zijn een statement: elk lijf mag er zijn én mag gezien worden. Tegelijk geeft het mij kracht, omdat ik mezelf vroeger net verstopte.”

4. Krijg je soms negatieve reacties op Instagram?

“De meeste reacties zijn positief. Af en toe noemen mensen me ongezond of vies. Toen ik op sociale media vertelde dat ik een dochtertje kreeg, schreef iemand: ‘Zo zielig dat ze haar moeder zo snel zal verliezen door haar overgewicht.’ Gelukkig kan ik zulke opmerkingen meestal van me af laten glijden. Ik heb mezelf jarenlang voor zoveel shit uitgemaakt dat niemand anders me nog kan kwetsen. Ik weet dat ik er mag zijn.”

5. Volgende maand komt je boek uit. Hoe ben je op het idee gekomen een boek te schrijven?

“Dat is een meisjesdroom, een eigen boek. Toen ik merkte dat veel vrouwen zich herkenden in mijn verhaal, besloot ik er werk van te maken. Het resultaat is een praktisch, persoonlijk én grappig boek. Al zeg ik het zelf! (lacht) Het focust vooral op mijn inzichten van de voorbije jaren, op de verhalen van andere vrouwen en tips om je zelfvertrouwen een boost te geven.”

6. Wat is jouw belangrijkste tip om meer zelfvertrouwen te kweken?

“Doe dingen die je eng vindt. Door uit je comfortzone te stappen, krijg je steeds meer zelfvertrouwen. Heb je eens een offday? Dat is helemaal oké. Ook ik sta niet elke dag dansend voor de spiegel. Laat die dagen gewoon passeren. Zo leer je je eigen emoties beter kennen en waardeer je de gelukkige momenten extra hard.”

7. Je ziet er altijd superstijlvol uit. Wat is je ultieme stylingtip?

“Stop met luisteren naar stylingtips. (lacht) Trek aan waar je blij van wordt. Het maakt niet uit of het kledingstuk je figuur flatteert of niet. Je lichaam mag er zijn. No matter what.”

Wie is ze?

• 37 jaar

• woont in Amsterdam

• Mayra is journalist, maakte vanaf haar negentiende carrière als plussizemodel. Blogt over bodypositivity op mayralouise.com. In mei brengt ze haar eerste boek uit, ‘Op je lijf geschreven’

• heeft meer dan 39.600 volgers op Instagram