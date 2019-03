Plussize topmodel Danielle van Grondelle: “Soms zeggen mensen dat ik niet dik genoeg ben” Timon Van Mechelen

15 maart 2019

10u17 0 Style Danielle Van Grondelle draait mee in de hoogste moderegionen. Ze stond al op de cover van onder andere Vogue en Harper’s Bazaar, was het eerste Nederlandse plussize model op de catwalk tijdens New York Fashion Week, waar ze ook deeltijds woont, maar als nieuwe gezicht van Hunkemöller speelt ze nu een thuismatch. Wij spraken de Rotterdamse over diversiteit in de modewereld, body positivity en zelfvertrouwen opbouwen.

Van Grondelle werd al op haar veertiende ontdekt op straat toen ze een dagje aan het shoppen was in Amsterdam. Ze moest meteen afvallen want ze mocht volgens de modellenscout dan wel een mooi gezicht hebben, ze was veel te dik. Dat lukte bij haar taille, maar haar heupen kreeg ze niet onder de 90 cm. Dus werd ze ingedeeld onder de ‘specials’, modellen die wat langer of korter, breder of smaller zijn dan de norm. Op één van de zeldzame opdrachten die ze in die tijd kreeg, vertelde een styliste haar dat ze een perfect plussize model zou kunnen zijn als ze wat zou bijkomen. Zo gezegd, zo gedaan. Haar carrière schoot als een komeet de lucht in en nu is ze één van de meest gevraagde plussize modellen ter wereld.

Ondertussen is de diversiteitstrend al even gaande in de modewereld, hoe staan we ervoor vind jij?

“De trend op zichzelf vind ik natuurlijk erg belangrijk en goed. Eindelijk worden alle soorten schoonheid gevierd en ik vind diversiteit alleen maar iets heel moois. Maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Je ziet toch nog altijd wat minder donkere modellen op de catwalk, beautycampagnes worden nooit gedaan door een curvy model, er zijn echt nog wel wat barrières die doorbroken moeten worden. Maar dat ik als plussize model nu bijvoorbeeld één van de gezichten ben van een groot lingeriemerk als Hunkemöller, toont wel aan dat we zeker al ergens staan,” vertelt Danielle.

Vind je het nooit vervelend dat je steeds in dat hokje van plussize geplaatst wordt?

“Mij maakt het persoonlijk eigenlijk niet uit welke naam je het beestje geeft. Ik ben er heel erg trots op dat ik een curvy model ben. Al zou een toekomst zonder al die hokjes natuurlijk wel mooi zijn. Vooral dan naar andere vrouwen toe. Ik denk namelijk niet dat het gezond is dat jonge meisje een gewone maat 42 zien (de gemiddelde kledingmaat in België en Nederland en ook die van Danielle, nvdr.) en dat er dan de term plussize op wordt geplakt. In de modewereld zijn we misschien wel plussize, maar niet onder ‘normale’ vrouwen. Ik kan mijn kleding in elke winkel kopen, ik koop alleen een large.”

Zie je jezelf dan ook als rolmodel naar die meisjes toe?

“Ik hoop het. Ik krijg altijd veel lieve berichtjes en ik denk dat een rolmodel kunnen zijn net een van de mooie kanten van mijn werk is. Dat ik hen door mijn baan een diverser schoonheidsideaal laat zien en dat ze daardoor ook wat minder hard voor zichzelf zijn. Zeker in deze tijd van Instagram en filters denk ik dat het nodig is dat er ook een tegengeluid te horen is.”

Was jij zelf onzeker als jong meisje?

“Toen ik heel jong was, had een jongen eens tegen mij gezegd dat ik een groot voorhoofd had en daar heb ik nachten van wakker gelegen. Dus toen had ik dat wel, maar nu eigenlijk niet meer. Mijn ouders hebben me altijd gezegd dat ik goed ben zoals ik ben en dat was later ook de boodschap van mijn modellenbureau. Dat heeft me zeker geholpen met me goed in mijn vel voelen.”

Je poseert voor Hunkemöller nu in lingerie, voor veel vrouwen iets ondenkbaar om te doen. Wat zou je aan hen willen meegeven?

“Wees niet te kritisch, focus op je pluspunten en kijk niet te veel naar je minpunten. Omring je met fijne mensen en mediteer. Misschien allemaal nogal voor de hand liggend, maar volgens mij wel de meest efficiënte manier om zelfvertrouwen op te bouwen. Het is toch zonde als je een oude vrouw bent en terugkijkt op foto’s en dan pas beseft dat je er eigenlijk fantastisch uitzag? Dan heb je al die jaren gedacht dat je niet in bikini kon poseren, dat je geen strakke jurk aankon, dat je nooit goed genoeg was. Dat is gewoon helemaal niet nodig.”

Krijg je zelf ook negatieve reacties?

“Gelukkig valt dat best goed mee. Af en toe zegt wel eens iemand dat ik niet dik genoeg ben om een plussize model te zijn. Voor anderen ben ik waarschijnlijk weer te breed. Je kunt nooit voor iedereen goed doen. Ik ben wie ik ben en dat is goed zoals het is.”