Plussize modemerken die leuke feestkledij verkopen Timon Van Mechelen

13 december 2018

16u57 0 Style Feestkledij shoppen is voor vele vrouwen lastig, maar dames die niet over een maatje 0 beschikken, hebben het doorgaans nog een stuk moeilijker. Alleen al omdat het kledingaanbod in grote maten ironisch genoeg heel erg dun gezaaid is. Gelukkig zijn er wel een aantal merken die het goede voorbeeld geven, wij sommen er een aantal op.

1. Marina Rinaldi

Eén van de bekendste plussize modemerken wereldwijd is Marina Rinaldi, dat deel uitmaakt van de Italiaanse Max Mara modegroep. Het merk heeft onder andere een winkel in Brussel en focust zich op vrouwen met ‘een maatje meer’ die tevens ook over een stevig budget beschikken. De prijzen van de feestjurken beginnen bij € 179 en lopen op tot meer dan € 2.000. Al krijg je daar wel unieke stuks voor in de plaats, die het vrouwelijk figuur flatteren en die je niet ergens anders vindt.

Meer info: marinarinaldi.com.

2. Violeta

In een geheel andere prijscategorie vind je Violeta, de plussize collectie van de Spaanse kledingketen Mango. Deze lijn bevat eerder trendgevoelige stuks waar je geen jaren mee doet, maar je bent er natuurlijk ook een pak minder geld aan kwijt. Om het je helemaal makkelijk te maken, hebben ze voor de feestdagen een aparte feestcollectie bomvol glitters, pailletten en al dat ander glanzend goed.

Meer info: mango.com.

3. Simply Be

Het Britse merk Simply Be specialiseert zich al jaar en dag in plussize kleding die naar eigen zeggen even hip is als kledij in kleinere maten. “We verdienen dit allemaal en daarom sluiten we geen compromissen. Niet op vlak van design en ook niet op vlak van fit,” aldus het merk op hun webshop. Hun prijzen liggen laag, en om heel eerlijk te zijn zie je dat ook soms aan de kledij zelf. Let daarom altijd goed op de stoffen die gebruikt zijn, vermijd zoveel mogelijk polyester, nepleder en ander niet-natuurlijke materialen. De webshop van Simply Be verzendt helaas niet naar België, maar gelukkig biedt Zalando wel een grote selectie aan.

Meer info: zalando.be.

4. Xandres Xline

Ook in België hebben we een aantal plussize merken, al blijft dat aanbod voorlopig erg klein. Het Belgische modemerk Xandres heeft bijvoorbeeld een aparte lijn genaamd ‘Xandres Xline’ waaronder mode voor vrouwen vanaf maat 42 tot 54 valt. Het merk heeft 5 winkels in ons land en richt zich opnieuw op de gegoede plussize dames. Zeker niet alle stukken zijn er duur, maar in vergelijking met pakweg een Violeta betaal je er wel een flinke duit meer. Al is de kwaliteit natuurlijk wel navenant.

Meer info: xandres.com.

5. Missguided Plus

Voor wie het echt hip mag zijn, is bij Missguided Plus aan het juiste adres. Deze plussize lijn van het Britse onlinemerk Missguided verkoopt meer gewaagde stukken zoals een doorschijnende jumpsuit, een broek met slangenprint en een fluwelen roze jurk. Ze richten zich op een wat jonger doelpubliek, die goedkope trendgebonden stukken verkiezen boven meer ingetogen kwaliteitsvolle items. Ideaal voor wie wil opvallen, maar daar niet te veel geld aan wil spenderen.

Meer info: missguided.eu.

6. ASOS Curve & Plus size

Het allergrootste aanbod vind je tenslotte op de Britse webwinkel ASOS. Zij hebben een selectie van meer dan 2.000 artikelen in ‘grote maten’, met items in zowat alle mogelijke kleuren, stijlen en pasvormen denkbaar. Van hun eigen plussize merk, maar ook van andere labels zoals New Look Curves, River Island Plus en Juna Rose.

Meer info: asos.com.