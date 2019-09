Plussize model Sharon Grobben: “In ons land hinken we zwaar achterop wat diversiteit betreft” Valérie Wauters

18 september 2019

15u01 0 Style Ze scheert momenteel hoge toppen in de internationale modewereld als plussize model, richtte ‘The Diversity Project’ op en gaat nu ook een samenwerking aan met de ‘Love Me’-campagne van MAC. Wij spraken met model Sharon Grobben.

Jij startte eerder dit jaar met ‘The Diversity Project’. Kan je ons daar iets meer over vertellen?

“Ik wilde al langer iets doen rond body positivity, maar durfde de knoop niet zo goed doorhakken over hoe en wat. Tot ik samen met een vriendin - die ook plussize model is - een body positivity catwalk liep in Milaan. Dat voelde zo goed en gaf m’n zelfvertrouwen zo’n boost dat ik besloot om uiteindelijk zelf zo’n project op te starten. Met The Diversity Project wil ik bewijzen dat diversiteit niet enkel en alleen rond het lichamelijke draait, maar dat er ook een mentaal aspect bij komt kijken. Om die reden mocht iedereen die wilde dan ook meelopen op onze catwalk in Antwerpen: mensen van elk geslacht, elke leeftijd en elke maat. Daarnaast liepen er ook mensen mee met vitiligo, alopecia, autisme, ADHD, bordeline, depressie,... Het was mijn bedoeling om iedereen in België te tonen dat we moeten stoppen met mensen te pesten en te labelen om wie ze zijn of hoe ze eruit zien. Die boodschap is, denk ik, toen goed overgekomen: we mochten op een goede opkomst rekenen met heel veel verschillende mensen. Na afloop heb ik van velen gehoord dat het voor hen echt een oppepper was.”

Dat wil dus zeggen dat je er zeker mee doorgaat?

“Absoluut. Je mag rekenen op een jaarlijkse diversity catwalk. Daarnaast komt er ook nog eentje in Nederland en eentje in Luxemburg. We pakken dus meteen de hele Benelux aan.”

Hoe zit het volgens jou eigenlijk in ons land met die diversiteit?

“We hinken zwaar achterop, zeker als je naar landen als Amerika of Engeland kijkt. Ook Spanje en Duitsland lopen enorm voor op ons. Het zou goed zijn mochten we in ons land stoppen met proberen alles en iedereen een label te geven. Daarnaast zou ik het invoeren van plussize paspoppen in kledingwinkels een goede stap vinden. Wist je dat de gemiddelde kledingmaat van vrouwen in ons land maatje 42 is? En dat je in sommige winkels, waar ze ook plussize kleding verkopen zelfs geen foto van een vol model in de winkel te zien is. Dat vind ik jammer. In het buitenland zie je dat wel vaker.”

Het mag dan ook geen wonder heten dat je de samenwerking aanging met Love Me, de campagne rond lipsticks van MAC die in het teken staat van self-love en empowerment.

“Inderdaad. De campagne van MAC sluit perfect aan bij waar ik voor sta.Love Me , jezelf graag zien. Een lipstick kan bovendien je zelfvertrouwen een boost geven, en ervoor zorgen dat je je mooier voelt en dat je beter in je vel zit.”

Hoe ben jij eigenlijk in het modewereldje terechtgekomen?

“Mijn mama was zelf plussize model, en via haar ben ik in dat wereldje gerold. Op mijn 6e liep ik al samen met mijn mama in modeshows, toen ik veertien was begon ik met fotoshoots. Eigenlijk was ik als tiener best nog wel slank, maar met een maatje 38 was ik te dik voor het gewone modellenwerk en te mager om in de categorie plussize te vallen. Ik voelde me ook helemaal niet gelukkig met mijn maat 38. Ik moest belachelijk veel moeite doen om dat smalle maatje te behouden en kwam enorm makkelijk bij. Sinds ik een paar jaren geleden de knoop heb doorgehakt dat op die manier leven niets voor mij is, ben ik veel gelukkiger. Ik eet nog altijd gezond, zit niet elke dag bij de McDonalds, maar mag wel al eens iets snoepen of een koekje eten. Ik zorg dat ik voldoende beweeg. Ik train samen met een personal trainer en ga regelmatig hiken. Ik heb nu maat 42-44, en daar voel ik me goed bij.”

Wie op jouw Instagrampagina kijkt, ziet dat je blaakt van het zelfvertrouwen. Is dat altijd zo geweest?

“Absoluut niet. Tijdens mijn tienerjaren, zeker toen ik tussen de 17 à 19 was, heb ik moeilijke periodes gehad. Ik nam in die tijd ook deel aan een missverkiezing, waarbij ik met mijn maat 38 ‘de dikke’ was tussen alle maatjes 34 en 36. Wanneer je jong bent, focus je je daar natuurlijk meer op. Bovendien zie je in de modebladen bijna alleen maar perfecte modellen. Nu weet ik dat er aan zo’n foto’s heel veel gefotoshopt wordt en dat niet alles is wat het lijkt. De overgrote meerderheid van de vrouwen heeft bijvoorbeeld gewoon wél cellulitis, en dat is ook echt niet erg. Sinds ik die klik heb gemaakt voor mezelf, ben ik veel blijer met wie ik ben.”

Je draait er ook je hand niet voor om om in lingerie te poseren…

“Klopt. Voor mij voelt dat ook helemaal niet vreemd of onnatuurlijk aan. Wanneer ik ga zwemmen of naar het strand ga, dan doe ik dat ook gewoon in een bikini. Vaak zelfs eentje met een string. Dat ik voor fotoshoots of Instagram in badmode of lingerie moet poseren maakt me dan ook absoluut niets uit.”

Heb je dan geen onzekerheden?

“Natuurlijk wel, heeft niet elke vrouw die? We zullen altijd wel iets vinden aan ons lichaam waar we minder tevreden over zijn. En wanneer het ene ‘probleem’ is weggewerkt, duikt er vast weer een andere probleemzone op. Dat is altijd zo geweest, en zal waarschijnlijk altijd zo blijven.”

Waar shop jij eigenlijk?

“Ik heb niet zoveel tijd om echt te gaan shoppen, dus ik koop veel online zoals bij Zalando.Zij hebben een mooie plussize collectie, met verschillende merken. Verder pas ik met mijn maat 42/44 natuurlijk ook vaak in de collectie van de ‘gewone’ merken, al hangt dat erg van merk tot merk af. De ene maat 44 is duidelijk de andere niet.”

Heb je nog stylingtips voor andere curvy ladies?

“Draag gewoon waar jij je lekker in voelt. Als je je goed voelt in een bepaalde outfit, dan straal je dat ook uit. Het maakt niet uit of dat gewoon een sportbroek of iets anders is: kies voor wat jou een goed gevoel bezorgt, dat doe ik ook.”