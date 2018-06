Plussize model in kleine bikini laat niet met zich sollen Liesbeth De Corte

11 juni 2018

15u58 18 Style Het is zowat de nachtmerrie van elke vrouw: op strand rondlopen in een bikini en mensen achter je rug horen gniffelen en roddelen. Het overkwam Felicity Hayward, een model nota bene, maar ze ging meteen in de aanval.

Felicity Hayward is nochtans niet één van de minsten. Ze heeft al model gestaan voor L’Oreal, Missguided, I-D en Vogue, en de modebijbel noemde haar zelfs een “absolute seksbom”. Daarnaast heeft de 29-jarige blondine ook Self Love Brings Beauty uit de grond gestampt. Via dit project organiseert ze allerlei workshops om je zelfliefde en eigenwaarde een boost te geven, en ze verkoopt ook T-shirts, truien en totebags met de tekst ‘Self Love Brings Beauty’ op.

“Ik wou een platform maken waar iedereen zich goed bij voelt, maakt niet uit welke maat, leeftijd, achtergrond of geslacht ze hebben of op wie ze vallen”, aldus Hayward. “Als we de media mogen geloven, hebben we allemaal foutjes. Dat is flauwekul, ze zoeken gewoon een manier om geld te verdienen door je onzeker te maken. Er is maar één versie van jou en die mag je echt wel in de bloemetjes zetten, zonder er iets aan te willen veranderen.”

Het is dan ook geen verrassing dat het Britse model, toen ze uitgelachen werd op het strand, die gênante ervaring gebruikte om een boodschap van body positivity te verspreiden. Op Instagram postte ze een foto van zichzelf in een minuscule bikini, met de volgende, scherpe tekst onder. “Aan het koppel dat op het strand zat, mij en mijn vrienden uitlachtten en foto’s van ons nam: ik ben speciaal 15 minuten voor jullie komen staan om zelf een zalige foto te maken, want mijn lichaam is evenveel waard als dat van jullie hoor, sweeties.”

“Het is niet omdat ik geen afgetraind fitnesslijf heb, dat je niet wat meer respect mag tonen”, zo gaat ze verder. “Elkaar vergelijken heeft nog niemand gelukkig gemaakt, dus ik trek me er niets van aan en ga gewoon verder. Probeer jij maar eerst om te gaan met je eigen onzekerheden.”

To the couple sitting on the beach making fun, laughing and taking photos of me and my friends enjoying our holiday in lil bikinis, I will stand in front of you for 15 mins and take this banging photo, because my body is just as worthy as yours sweetie. Just because you have a toned gym bod doesn’t mean you are worthy of more respect. Comparison is the stealer of joy, so I’m gunna live my best life just like this and you can carry on with dealing with your own insecurities 🤙🏼 #SelfLoveBringsBeauty Een foto die is geplaatst door null (@felicityhayward) op 06 jun 2018 om 20:46 CEST

Een duidelijke boodschap die op veel steun kon rekenen. Zo verzamelde de post meer dan 16.000 likes en kreeg Hayward de ene na de andere positieve reactie. “Babe, je mag trots zijn op je rondingen. Het is jammer dat sommige mensen niet beseffen dat iedereen prachtig is,” klinkt het onder meer. “Heerlijk, dat zelfvertrouwen dat je uitstraalt!” Kortom, laat het een les zijn dat iedereen een prachtig bikini body heeft.