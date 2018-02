Plussize model Ashley Graham poseert samen met moeder in zwemkledingcampagne Timon Van Mechelen

06 februari 2018

20u13 0 Style Ashley Graham is één van de meest succesvolle plussize modellen ter wereld en ze was al te zien op talloze covers en in campagnes. Haar laatste wapenfeit is er echter een die haar nauw aan het hart ligt. Voor Swimsuits for All poseert ze samen met haar mama, “de persoon die me geleerd heeft om van mijn lichaam te houden”.

In de nieuwe campagne staat de weg van Ashley en haar moeder Linda naar zelfvertrouwen en geluk centraal. Het moeder-dochter duo poseert al lachend op het strand in de collectie die Ashley zelf heeft ontworpen voor het badmodemerk. De foto’s werden in Marokko genomen.

“Mijn moeder heeft ‘body positivity’ altijd al gepromoot bij ons thuis, nog voor het zo’n populair thema was in de media,” vertelt Ashley in een persbericht. “Ze zit zelf heel goed in haar eigen vel en dat zelfvertrouwen heeft ze doorgegeven aan mij. Ik kon niemand bedenken die beter geschikt was voor deze campagne die draait rond schoonheid in alle vormen en maten. Daarbij is ze ook gewoon super knap en straalt ze in de bikini’s en badpakken,” aldus Ashley.

De collectie is online te koop, gaat van maat 36 tot 50, en kost tussen de 70 en 90 euro.