Plussize model Ashley Graham lanceert bruidscollectie: “Vrouwen moeten zich krachtig voelen” Margo Verhasselt

09 januari 2020

08u48

Bron: PureWow 0 Style Als de mooiste vrouw op de wereld, zo zou iedere vrouw zich moeten voelen op haar trouwdag. Plussize model Ashley Graham wil daarbij een handje helpen en lanceert een bruidscollectie.

Het is voor een vrouw met vormen niet altijd even gemakkelijk om een mooie bruidsjurk te vinden. Dat ondervond ook topmodel Ashley Graham wanneer ze in het huwelijksbootje stapte met Justin Ervin in 2009. Het 32-jarig model wou daar iets aan veranderen een ontwierp samen met bruidslabel Pronovias een luxe bruidscollectie die bestaat uit 16 stuks.

De lijn werd ontworpen met rondingen in het achterhoofd. Graham hoopt dan ook met haar nieuwe collectie een positieve verandering teweeg te brengen in de bruidsindustrie. Haar ontwerpen zullen aan het eind van het jaar beschikbaar zijn en tussen de € 899 en € 3.150 kosten.

De collectie heeft voor ieder wat wils: van kanten zeemeerminjurken met mouwen tot diep uitgesneden baljurken. Graham legt uit waarom ze de samenwerking zo belangrijk vond: “Van shoppen voor de perfecte jurk tot hem uiteindelijk dragen op de bijzondere dag, vrouwen moeten zich zelfzeker en krachtig voelen tijdens het volledige proces.”