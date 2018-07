Plussize model Ashley Graham geeft 5 stijltips voor vrouwen met rondingen Timon Van Mechelen

25 juli 2018

11u55

Bron: Harper's Bazaar UK 0 Style Ashley Graham is één van de meest succesvolle plussize modellen ter wereld en ze was al te zien op talloze covers en in campagnes. Voor heel wat vrouwen met rondingen is ze ook een stijlicoon omdat ze zichzelf moeiteloos weet te kleden naar haar figuur. Aan Haper’s Bazaar UK geeft ze 5 stijltips zodat ook jij met zelfvertrouwen de deur uit kan.

1. Je beha is de fundering

“Zoek een goede beha en wees niet bang om die aan de buitenwereld te tonen. Maak er een deel van je outfit van. “Show it off’”.

2. Hou geen rekening met (mode)regels

“Er is ons gezegd dat we geen strepen kunnen dragen of dat we geen korte rokjes aankunnen, omdat je cellulitis dan te zien is. Maar ik vind dat je lak moet hebben aan regels en gewoon moet genieten van mode.”

3. Omarm jeans

“Ik weet dat het moeilijk is om een goede jeansbroek te vinden, maar eens je een model hebt gevonden dat je lichaamsfiguur complimenteert, kun je gewoon niet meer terug.”

4. Denk aan proporties

“Wanneer ik in de spiegel naar mijn outfit kijk, wil ik toch tenminste één lichaamsdeel in de kijker zetten. Of dat nu mijn armen, benen, borsten of zelfs buik is. Wees trots op wie je bent, en ga niet alles bedekken.”

5. Crop tops

“Ik vind dat een crop top hét ideale kledingstuk is voor dames met rondingen. Je kunt er een taille mee creëren en je taille extra in de verf zetten. Als je niet zo tevreden bent over je buik kun je er een riem onder dragen. Je kunt er gewoon heel creatief mee zijn,” aldus Graham.