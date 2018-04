Plussize bloggers imiteren looks Meghan en Harry Margo Verhasselt

26 april 2018

10u04

Bron: The Independent 0 Style Dat Meghan Markle op een piëdestal wordt gezet wanneer het op haar stijlkeuzes aankomt, dat Dat Meghan Markle op een piëdestal wordt gezet wanneer het op haar stijlkeuzes aankomt, dat schreven we al. Het was dus enkel nog de vraag 'wanneer' die zich stelde over of mensen haar looks ook zouden beginnen nadoen. Blogster Katie Sturino voegt de toekomstige royal én haar verloofde toe aan haar lijstje van beroemdheden in haar #SupersizeTheLook campagne.

De blogster begon twee jaar geleden looks van beroemdheden te imiteren en die om te vormen tot haar plussize-stijl. Dit keer helpt haar vriend Ryan Dziadul haar om ook de looks van prins Harry in de kijker te zetten.

"Ik begon #SupersizeTheLook twee jaar geleden om vrouwen te tonen dat ze elke look die beroemdheden dragen, kunnen aanpassen aan elke maat," vertelt ze aan The Independent. "Meghan Markle is een duidelijke keuze nu, omdat de hele wereld elke outfit bekijkt!"

"Ze heeft 'gemak' die over haar stijl hangt, elke outfit is tijdloos en ze ziet er relaxed uit," legt ze uit, "maar niets is te stijf."

Volgens Sturino is elke outfit gemakkelijk om te imiteren: een beige kokerrok met een zwarte coltrui en een simpele zwarte riem bijvoorbeeld. Terwijl Markle meestal kiest voor duurdere designers met extreme prijskaartjes, kiest Sturino voor goedkopere alternatieven.

Which one is marrying Harry amiright?? A very royal #supersizethelook 👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻

My 1st #supersizethelook duo style! This was so fun to shoot with my bestie @extraextrastyle (whose bday is this weekend!!) What other duos (👭friends👯‍♀️ or 👫couples👫) would you like to see?