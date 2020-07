Plensbui? Expert vertelt welke schoenen je het best draagt (en hoe je ze beschermt) Nele Annemans

16 juli 2020

08u53 0 Style Helaas pindakaas, vandaag wordt het (alweer) een kletsnatte dag. Dat is niet alleen nefast voor je haar - én humeur - maar ook voor je o zo geliefde schoenen. Wij vroegen aan een expert welke schoenen je beter niet én wel draagt tijdens zo’n plensbui.

Suède en nubuck

“Met regenweer vermijd je het best delicate materialen zoals suède en nubuck”, vertelt Anita Neven die al 13 jaar als verkoopmedewerker aan de slag is bij Torfs. “Ze zijn gemaakt van de binnenkant van leer en staan erom bekend erg gevoelig te zijn voor vuil en water.” Dan helemaal nooit meer met je suède laarsjes naar buiten als het regent? Dat hoeft ook niet, mits de juiste voorzorgsmaatregelen. “Weet je ‘s morgens dat de kans groot is op een regenbui? Bescherm ze dan met een aangepaste spray. Dat zal al heel wat schade voorkomen.” Het beste resultaat behaal je door je suède schoenen eerst schoon te maken met een speciale rubberen suèdeborstel en er nadien met een suèdespray over te gaan, het even te laten inwerken en nog eens te borstelen. Tot slot verstuif je er ook nog een water- en vuilafstotende spray op.

Textiel

Als de regen met bakken uit de lucht valt, is het uiteraard ook geen goed idee om stoffen schoenen aan te trekken. “Hoewel ze nu razend populair zijn, is een stoffen sneaker niet de beste keuze als je natte voeten wil vermijden. Net zoals de sneakers met nylon of die met gaatjes in. Op nylon kan je wel nog een beschermende spray spuiten, maar met synthetisch materiaal is het opletten geblazen. Zo’n spray kan immers vlekken maken op de stof. Wil jij of zoon- of dochterlief toch graag de deur uit met sneakers? Kies dan voor een lederen exemplaar.”

Leder

Lederen schoenen zijn namelijk wel een prima keuze om het regenweer te trotseren. “Die stof kan als een van de beste tegen water, al doe je er wel goed aan ze regelmatig schoon te maken met schoensmeer en een waterafstotende spray te gebruiken om ze zo lang mogelijk mooi te houden.”

Lak

Ook lakschoenen zijn volgens Neven een goede optie. “Met lakschoenen kan je zonder problemen in de regen lopen. Je hoeft ze vooraf zelfs niet in te spuiten.”

Rubber

En last but not least, de beste oplossing: “Rubberen laarsjes! (lacht) Tegenwoordig zijn er al heel wat trendy modellen op de markt en die beschermen je zonder enige twijfel tegen weer en wind.”

SOS regenvlekken

Toch in een plensbui beland met je favoriete schoenen? Geen nood, doe er wat krantenpapier in en laat ze drogen aan de lucht. Zet ze zeker niet op de verwarming; lederen schoenen zullen er bijvoorbeeld van uitdrogen. Zitten er toch vlekken op? “Gebruik dan een vlekschuim om ze te verwijderen. Daarmee kan zowel de binnen- als de buitenkant schoongemaakt worden. Voor suède kan je ook een gommetje gebruiken om de vlekken te verwijderen.”