Plant power: 8 natuurlijke wonderingrediënten voor in de badkamer Valérie Wauters

10 december 2018

10u14

De helende kracht van planten en kruiden is sinds eeuwen bekend. Sinds enkele jaren zijn de botanicals ook in de beautywereld aan een opmars bezig. Wij gingen op zoek naar het beste wat de natuur ons te bieden heeft, in een geurige uitvoering én met een mooie verpakking.

Munt: lekker fris

Hoewel munt een van de meest voorkomende aroma’s is in de tandverzorging, heeft het kruid ook als huidverzorgingsproduct enkele verrassende voordelen. Zo verfrist en revitaliseert munt de huid door de bloedtoevoer te verhogen. Het resultaat is een frisse, stralende teint. Let wel: wie een gevoelige huid heeft, kan soms last hebben van irritatie na het gebruik van een product met munt.

Rozemarijn: hydrateert en beschermt

Rozemarijn heeft een hele resem voordelen voor de huid. Zo werkt het niet alleen hydraterend, maar ondersteunt dit kruid ook een gezonde collageenproductie. Daarnaast beschermt rozemarijn de huid tegen beschadiging door vrije radicalen.

Zoethout: voor een mooie teint

Zoethout heeft huidverzachtende eigenschappen en doet wonderen bij het verbeteren van een ongelijkmatige teint. Bovendien is een van de componenten van zoethout, bekend onder de naam glabridine, een krachtige antioxidant en een verzachtend ingrediënt.

Roos: voor een stralende huid

Essentiële olie van rozen zit boordevol vitaminen, mineralen en antioxidanten en is daarom ideaal voor het verkrijgen van een soepele en stralende huid. Bovendien heeft de roos ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor ze perfect is om roodheden aan te pakken. Daarnaast ruiken producten met extracten van roos ook nog eens heerlijk én zijn ze geschikt voor de gevoelige huid.

Ginseng: stopt de tijd

Ginseng mag dan niet erg bekend zijn, toch is deze wortel een gewaardeerd ingrediënt in de verzorging omdat het de huidveroudering tegengaat. Ginseng zorgt dat de huid een frisse teint krijgt.

Koriander: vol antioxidanten

Dit kruid zit boordevol antioxidanten die vrije radicalen vernietigen. Daarnaast bevat koriander ook mineralen die goed zijn voor de teint én vitamine C. Bovendien heeft het krachtige antibacteriële, antiseptische en ontstekingsremmende eigenschappen en kalmeert en koelt het de huid.

Jojoba: voor de droge huid

Jojobaolie verbetert de herstellende eigenschappen van de huid, en heeft daarnaast een huidverzachtend effect. De textuur van jojobaolie is vergelijkbaar met de talg die de menselijke huid produceert. Dat maakt dat de olie een fantastisch ingrediënt is voor mensen met een droge huid.

Lavendel: brengt rust

Lavendel wordt al eeuwen gebruikt om tot rust te komen. Zo kan lavendel de redder in nood zijn als je stijf staat van de stress, of moeilijk de slaap kan vatten. Het is dan ook geen wonder dat je deze plant terugvindt in douchegels, haarproducten en lichaamsolie.