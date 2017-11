Plakken en klaar: met deze stickers zit je eyeliner meteen goed Sophie Vereycken

14u01 0 Mily Style Het klinkt als een sprookje: nooit meer prutsen met eyelinerkwastjes, en toch altijd mooi opgemaakt. Onmogelijk? Niet volgens Mily. Zij maakten er hun levensmissie van om onze stoutste eyelinerdromen te doen uitkomen met een collectie stick-on eyeliners. Wél het perfecte lijntje boven de ogen, niét het geklungel vooraf. U begrijpt: dat moesten wij proberen.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ga in realiteit opvallend vaker als een Amy Winehouse-lookalike de deur uit dan gepland. Alsof ik het zoontje van mijn schoonzus een dikke zwarte stift gegeven heb en gezegd: "Geef tante maar eens een make-over", in plaats van dat subtiele dunne lijntje dat het oorspronkelijk moest worden. Potlood, gelliners, eyelinerstiften: been there, done that, en ze leverden mij tot op heden nog geen perfecte eyeliner op. Eens kijken of die stickers het beter doen.

NINA

Het klinkt ontzettend eenvoudig: trek de sticker van het vel, en hou beide uiteinden vast met beide handen. Begin aan de buitenste ooghoek, en plak de sticker zo dicht mogelijk tegen de wimperrand. Werk vervolgens naar binnen toe. Daarna kan je eventueel ook nog mascara en oogschaduw aanbrengen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: ik ben ongeveer even lang in de weer om de sticker netjes op mijn ooglid te plakken, als met een 'echte' eyeliner. Maar ik was vroeger dan ook altijd die ene zielepoot met schots en scheve kunstwerkjes, en een papier-maché creatie waarvan de juf niet goed durfde vragen of die nu wel of niet al klaar was. Iets mooi recht op een blad papier plakken vind ik een hele prestatie, laat staan op mijn ogen. Om maar te zeggen: het ligt misschien ook een beetje aan mij.

Het grote voordeel aan die stick-on eyeliner vergeleken met het oldschool kwastje: eens het erop zit, is het wél meteen netjes. Niet één kant die plots dubbel zo dik blijkt te zijn als bij het andere oog. Bovendien is de eyeliner amper van echt te onderscheiden. Mits een klein beetje bijwerken, bij mij vooral aan de binnenste ooghoek, ziet niemand dat je twee stickers op je ogen loopt. Wat ze wél zien? Iemand die een verdomd goede eyeliner kan zetten uit de losse pols.

NINA

De Mily stick-on eyeliners zijn beschikbaar in heel wat verschillende uitvoeringen. Van klassiek zwart tot zilveren en gouden varianten voor de feestdagen og een matbruin voor iedere dag. Prijzen variëren tussen € 12,99 en € 14,67.

Mily