Picture perfect interieur? Zo doe je dat MV

30 september 2019

10u54

Bron: The independent 0 Style Op Instagram scrollen kan al gauw voor heel wat jaloezie zorgen, we zien perfecte levens, geweldig eten maar vaak ook prachtige interieurs verschijnen. Wil jij ook een instagram-waardige thuis? Zo begin je eraan.

1. Doe alsof

Vergeet dode planten die je vergat water te geven en bloemen die je hun beste tijd drie weken geleden hebben gehad, het is oké om valse planten op te nemen in je interieur. Tegenwoordig zien valse planten er even echt uit als een levend exemplaar, alleen kosten ze je minder tijd en moeite.

Geen groene vingers, dit is dus jouw oplossing. Een plant zal de kamer meteen opfleuren. Ga ook helemaal tot op het maximum. Kies voor zowel grote als kleine planten, bloemen en vetplanten, plaats ze in groep of alleen, hang ze aan de muur... Er zijn eindeloos veel mogelijkheden.

2. Spiegel aan de wand

Spiegels komen in alle formaten en stijlen en zijn handig voor wanneer je snel je outfit of kapsel nog wil bekijken voor je de deur uitloopt. Alhoewel het gemakkelijk is om te beslissen dat je een spiegel aan de wand wil hangen, moet je wel even bekijken wat die spiegel zal reflecteren op die plaats.

Probeer een spiegel zo op te hangen of te plaatsen dat het iets interessants zal reflecteren, zoals een vaas of luster. Dat zorgt voor een mooier effect.

3. Blank space

Neen, we zijn niet het populaire Taylor Swift liedje aan het quoten. Het kan een goed idee zijn om een stukje van je huis leeg te laten, een klein hoekje van de woonkamer bijvoorbeeld.

Dat kleine hoekje zal rust en balans in de kamer brengen en ervoor zorgen dat de kamer een mooi geheel wordt.

4. Maak je schappen picture perfect

Hoe krijg je de perfecte shelfie? Wanneer je spulletjes op een schap plaatst moet je altijd in oneven getallen werken. Weet dat drie altijd beter werkt dan vijf of zeven om de een of andere reden. Plaats ook verschillende objecten, om aandacht te trekken.

5. Boeken, boeken en nog eens boeken

Zit jij altijd met je neus in de boeken? Ligt daardoor ook jouw huis vol met boeken in alle kleuren? Wanneer je boeken gaat samennemen en rangschikken per kleur, kan dat een heel mooi effect geven.

Organiseer je boekenkast per kleur, voor een leuk en origineel effect. Je moet niet meteen de hele regenboog namaken, maar door bijvoorbeeld alle blauwe en groene boeken samen te nemen krijg je een ordelijk en leuk geheel.

6. Kijk rond

Goede ideeën komen niet altijd uit de lucht vallen. Kijk in het rond en haal je inspiratie van alle mogelijke plaatsen: cinema, het huis van je beste vriendin, musea, architectuur, van op vakantie.

De beste ideeën komen vaak uit onverwachte hoek.