Phoebe Philo sluit carrière bij Céline af met krachtige boodschap: "Blijf altijd jezelf" Timon Van Mechelen

03 mei 2018

15u45 0 Style Het einde van een tijdperk is daar: ontwerpster Phoebe Philo heeft haar laatste collectie voor modehuis Céline voorgesteld. In haar 10 jaar als hoofdontwerper bij het Franse merk stuwde ze het label naar ongekende hoogtes. Afsluiten doet ze alvast in stijl, en met de boodschap dat je altijd jezelf moet blijven.

Toen Phoebe Philo 10 jaar geleden begon bij Céline was het merk op sterven na dood. Door haar toedoen is het een toonaangevend merk, met een verdriedubbeling van de omzet sinds haar aanstelling. Ze wordt dan ook met recht en reden beschouwd als één van de meest invloedrijke personen in de modewereld. Haar minimalistische en comfortabele ontwerpen leverden haar een reeks hele trouwe schare fans op, die ongetwijfeld – nog een laatste keer - van deze afscheidscollectie zullen smullen.

Die bedient die fans dan ook expliciet op hun trekken. We zien extravagante, maar vrouwelijke silhouetten, die soms heel draagbaar zijn en dan weer eerder hilarisch. De nadruk ligt op leder, zo zitten er onder andere hemden, rokken en jassen in de collectie in verschillende blokken gekleurd leer. Met stevige veiligheidslaarzen onder om het allemaal niet té serieus te maken. Verder zitten er ook 3-delige kostuums in de collectie, met een hoodie onder in plaats van een hemd. En dan zijn er nog de gigantische brede kostuumbroeken.

Al maakte Philo nog het grootste statement met de make-up, of eerder het gebrek daaraan, van de modellen in het lookbook. Een signaal aan vrouwen wereldwijd om hun imperfecties te omarmen en altijd jezelf te zijn. “Individualiteit is geen trend, en make-up mag nooit de vrouw dragen,” interpreteerde de Amerikaanse Vogue deze keuze.

#Celine #fashion as it is really lived Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 mei 2018 om 13:35 CEST

Thank you @phoebe_philo for all your inspiration and pure creativity. Today is a sad day for me. 💔 #Celine Een foto die is geplaatst door null (@ashywhite) op 03 mei 2018 om 12:42 CEST