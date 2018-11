Perfecte wenkbrauwen in 5 stappen Liesbeth De Corte

05 november 2018

15u05

Bron: Elle 0 Style Dunne streepjes uit de jaren 90 zijn volledig passé en vervangen door dikke, volle wenkbrauwen à la Cara Delevingne. Maar voor iemand met twee linkerhanden -zoals ondergetekende- is het niet gemakkelijk om zo’n perfecte wenkbrauwen te bekomen. Gelukkig deelt make-upartiest Gita Bass, die al met Olivia Wilde en Julianne Moore heeft gewerkt, haar stappenplan.

Stap 1. Een goede voorbereiding

Voor je enthousiast begint te epileren en te kleuren, controleer je best eerst wat de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen is. Daarvoor kan jij je wenkbrauwpotlood gebruiken. Leg die eerst recht tegen je neusvleugel om te checken waar je wenkbrauw best start. Het hoogste punt van je wenkbrauw vind je door je potlood langs je neusvleugel en de buitenkant van je pupil te plaatsen. Leg je potlood vervolgens langs je neusvleugel en de buitenkant van je oog. Op het punt dat je wenkbrauw en potlood kruisen, zou je wenkbrauw moeten eindigen.

Tip: “Ik hou niet van wenkbrauwen die té recht zijn", zegt Gita Bass. “Dat ziet er een beetje fake uit. Ze mogen gerust een beetje asymmetrisch zijn voor een natuurlijke look.”

Stap 2. Epileren maar

Gebruik een wenkbrauwborstel om de haartjes lichtjes naar boven te kammen. Dat zorgt voor extra volume. Epileer dan alle haartjes die niet binnen jouw ideale, natuurlijke vorm vallen.

Tip: “Kies een goed pincet. Eentje met een scherp, schuin uiteinde dat je recht tegen je huid kan plaatsen”, raadt Bass aan.

Stap 3. Knip knip

Borstel je haartjes opnieuw lichtjes naar boven, deze keer om te zien welke haren té lang zijn. Gebruik een schaar voor je wenkbrauwen en knip bij waar nodig.

Stap 4. Inkleuren

Neem je potlood er opnieuw bij en vul je wenkbrauw door korte bewegingen te maken. Vooraan de wenkbrauw kan je met de dunne punt zachte streepjes trekken om haartjes na te bootsen, voor het einde van je wenkbrauw kan je de brede kant gebruiken. Blend het met je vingertopje voor een natuurlijke look.

Tip: “Het is niet omdat iets mooi is op Instagram, dat het dat ook is in het daglicht”, waarschuwt Bass. “Duw niet té hard met je potlood, maar probeer de haartjes na te tekenen.”

Stap 5. Werk af met gel

Voor een finishing touch pak je er nog wenkbrauwgel bij. Zo zorg je ervoor dat je haartjes een hele dag in de plooi blijven liggen.

1/ Pincet van Tweezerman, € 13,50, onder meer te koop bij Ici Paris XL.

2/ Schaartje en wenkbrauwborstel van Tweezerman, € 23,90, onder meer te koop bij Ici Paris XL.

3/ Wenkbrauwpotlood van Anastasia Beverly Hills, € 28,90, onder meer te koop bij Planet Parfum.

4/ Wenkbrauwgel van Benefit, € 27,04, onder meer te koop bij de webshop.