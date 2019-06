Peperdure badslippers zijn dé hit voor de zomer TVM

20 juni 2019

16u01 0 Style Badslippers zijn al een tijdje de camping ontgroeid en een echt modestatement geworden. Hoewel de oude vertrouwde Adidasvariant met driedubbele streep nog steeds het populairst is, heeft ondertussen ook elk luxemerk een variant in huis. Met bijhorend torenhoog prijskaartje.

In 2017 presenteerde het Italiaanse modehuis Gucci voor het eerst een paar badslippers (die eigenlijk sliders moeten worden genoemd) op de catwalk. Ondanks een prijskaartje van om en bij de € 250 gingen ze vlot over de toonbank, liefst gedragen met een paar witte sportsokken van het merk - ter waarde van € 80 - in. Door de populariteit ervan drong ook het origineel, de Adilette van Adidas, al snel door in het straatbeeld en op de speelplaatsen. De combinatie slipper met sportsok is dan ook vooral populair bij jongeren en mensen die veel met mode bezig zijn.

Wie hoopte dat het om een tijdelijke trend ging, is er echter aan voor de moeite. Gucci heeft ondertussen tientallen varianten in de collectie zitten, net als andere modehuizen als Balenciaga, Valentino en Fendi. Voor een paar van dat laatste merk betaal je zelfs € 550, en desondanks zijn de slippers in bepaalde maten al uitverkocht op de luxewebshop Net-a-Porter.

Heb jij niet te veel geld op overschot, maar wil je deze zomer wel graag badslippers aan? Wij shopten 7 betaalbare alternatieven op de luxeslipper:

1/ Adidas by Stella McCartney, € 58, via Shopbob.

2/ Puma, € 17,95, online te koop.

3/ Nike Benassi, € 39,95, via Zalando.

4/ Tommy Hilfiger, € 44,90, online en in de winkels te koop.

5/ New Balance, € 30, online te koop.

6/ Adidas, € 26, via & Other Stories.

7/ Calvin Klein Jeans, € 47,95, online te koop.