Patti Hansen, 62-jarig topmodel en vrouw van Keith Richards, sluit modeshow Michael Kors af TVM

14 februari 2019

09u02

Bron: Vogue 0 Style Gisterenavond sloot Patti Hansen (62) de herfst/winter 2019-2020 modeshow van Michael Kors af in New York. Het voormalige topmodel en tevens vrouw van Keith Richards van de The Rolling Stones droeg daarvoor een kostuum met glitters en gouden platformhakken.

De show zelf was geïnspireerd op de befaamde New Yorkse nachtclub Studio 54 die in 1979 de deuren sloot. Hansen kwam daar regelmatig over de vloer, overigens samen met haar partner Keith Richards, vandaar dat modeontwerper Michael Kors haar dé ideale persoon vond om zijn show mee af te sluiten. De Amerikaanse zanger Barry Manilow, bekend van nummers als ‘Could It Be Magic’ en ‘Copacabana’, zorgde live voor de achtergrondmuziek.

Aan het einde van de show kwamen alle modellen, onder andere Bella en Gigi Hadid, samen om op het gouden podium te dansen. “Toen ik dat zag, moest ik wenen”, vertelde Hansen backstage aan Vogue. “Ik kreeg echt het gevoel alsof ik terug een avond uit was in Studio 54”.