Pastelroze haar à la Hailey Baldwin: zo doe jij het ook Liesbeth De Corte

15 januari 2019

17u11 0 Style New year, new me, new hair. Dat moet ook Hailey Baldwin (ook al moeten we nu officieel Bieber zeggen) gedacht hebben. De Amerikaanse verscheen dit weekend immers met een nieuwe roze look op straat. Droom je ook van zo’n pastelkleurige coupe? Wij verklappen hoe je dat het best aanpakt.

Sinds Pantone ‘Rose Quartz’ in 2016 verkoos tot kleur van het jaar, is coupe roze een enorme haartrend. Verschillende sterren, bloggers en it-girls hebben hun lokken al voorzien van een pastelkleurtje. De laatste in het rijtje: Hailey Bieber. De wederhelft van Justin Bieber verscheen het voorbije weekend met haar nieuwe look op straat, en de buitenlandse pers raakte er maar niet over uitgepraat. Begrijpelijk, want ze ziet er verdorie geweldig uit.

Maar waarom is net deze accentkleur al seizoenenlang populair? Wij hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de bekendste generatie aller tijden, de millennials, er voor iets tussen zit. Want jarenlang werd roze als ‘fout’ beschouwd: het werd gelinkt aan ietwat truttige kinderkamers of sentimentele oma’s. En wat vroeger smakeloos en marginaal was, vinden millennials net modieus. In dat opzicht is het dan ook niet vreemd dat ze de Barbie-kleur enthousiast omarmd hebben én dat de kleur al snel ‘millennial pink’ gedoopt werd.

Daarnaast is roze ook best een draagbare kleur. En tijdens de grijze wintermaanden komt deze vrolijke tint nog meer tot z’n recht. Bye bye winterblues! Roze lokken hebben tot slot nog een extra voordeel: het ziet er zowel schattig als stoer uit. Perfect voor wie een gewaagde make-over wilt, maar een tatoeage iets te drastisch vindt en een piercing een tikje te pijnlijk.

Zo doe jij het ook

Moeten we jou niet meer overtuigen? Dan hebben we alvast enkele tips om zelf aan de slag te gaan.

1. Persoonlijk vinden we dat deze trend vooral past bij dames met een warrige bob. Maar ook dames met lang haar kunnen de uiteindes in een roze kleur dopen. Voor het mooiste effect start je best met een lichte blonde basis. De trend zal dus vooral tot zijn recht komen bij blondines. Brunettes die toch een vleugje roze willen, moeten hun haar eerst laten bleken bij een kapper.

2. Niet alleen voor het ontkleuren klop je best aan bij een professional, dat geldt ook voor het verven van je lokken. Wil je toch per se het heft in eigen handen nemen? Kies dan voor een tijdelijke spray of semi-permanente kleuring. In dat laatste geval voeg je er best (heel) wat conditioner aan toe, en breng je het mengsel aan op de lokken die je extra in de verf wil zetten.

3. Wil je zo lang mogelijk van de kleur genieten? Besteed dan voldoende aandacht aan de verzorging. Idealiter schaf jij je een shampoo en conditioner aan voor gekleurd haar. Stap ook niet te vaak onder de douche, want dan verandert je haarkleur sneller. In plaats van elke dag je haar te wassen, doe je dus beter af en toe beroep op droogshampoo. Ook een paar keer per week een voedend serum op je lokken smeren is aangeraden.

1/ Colorista Hair Make-up van L’Oréal Paris, € 7,99, o.a. te koop via DI en Kruidvat.

2/ Rosé Super Cool Color van Bleach London, € 7, o.a. te koop via Cult Beauty.

3/ City Beats Vibrant Haircolor van Redken, o.a. te koop via verkooppunten.

4/ Color Continue Shampoo van Moroccanoil, € 24,95, o.a. te koop via verkooppunten.

5/ Angel Rinse conditioner van Kevin Murphy, € 25, o.a. online te koop.

6/ Verzorgende serum van Bumble and Bumble, € 42,90, o.a. te koop via Ici Paris XL.