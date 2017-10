Paris Jackson uit de kleren voor Calvin Klein Redactie

09u18 0 REUTERS Style Paris Jackson - inderdaad, de dochter ván - postte gisteren een foto op sociale media waarin ze niets anders draagt dan een eenvoudige grijze slip van het merk Calvin Klein. Geen toeval, want het model tekende onlangs een contract met het merk dat haar maar liefst zeven cijfertjes op haar bankrekening opleverde.

Haar deal met het modemerk bevestigt nog maar eens dat de 19-jarige Paris momenteel dé it-girl van Hollywood is. Zo stond ze ook al op de cover van Vogue Australia, werd ze gecast in een film van Charlize Theron en zal ze schitteren naast Amanda Seyfried.

Lees ook River Island verkoopt een jas voor wie het altijd koud heeft

"Het is de bedoeling dat Paris het nieuwe gezicht en lichaam wordt van Calvin Klein," aldus een medewerker van het modemerk, waar onze eigen Raf Simons momenteel aan het roer staat. "De deal is gigantisch, het levert haar heel wat miljoenen op. Het ziet er naar uit dat we Paris in heel wat campagnes zullen zien, en natuurlijk op de rode loper in creaties van Calvin Klein." Daarmee treedt de jonge Paris in de voetsporen van Kate Moss, Justin Bieber en Christy Turlington.

En die deal neemt Paris duidelijk serieus, want gisteren postte ze alvast een foto waarop ze enkel een Calvin Klein onderbroek draagt. "Comfortable in my rolls," luidt het onderschrift. Al kan dat ook moeilijk anders, met zo'n bedrag op je bankrekening.