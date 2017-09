Paris Fashion Week: backstage beauty bij Dior Eva Van Driessche

15u24 0 Vincent Lappartient for Christian Dior Parfums Spring-Summer 2018 Ready-to-Wear Dior Show Backstage Dior Make-up created and styled by Peter Philips Style Belgisch make-up artist en creative director bij Dior make-up Peter Philips creëerde gisteren een prachtige look voor de modellen bij de RTW SS18-show van Dior in Parijs. Om zelf ook te proberen!

Focus op de wimpers

De inspiratie voor de modecollectie van Dior was Niki de Saint-Phalle, een kunstenares die in de jaren '60 en '70 met het modehuis verbonden was. De make-uplook ondersteunt die periode met een focus op de poppenoogjes die toen hip waren. De look kan je zelf makkelijk thuis nadoen:



1. Zorg voor een onberispelijke teint met foundation en stip kleine vlekjes aan met concealer.

2. Lippen hou je zacht roze met een lippenbalsem.

3. Op de ogen komt geen oogschaduw maar wel een clean zwart lijntje oogpotlood en flink wat lagen mascara. Neem zeker ook de onderste wimpers mee. Het geeft niet als de wimpers wat in elkaar klitten, dat is net de bedoeling. De modellen kregen wel zes lagen mascara boven elkaar!

Vincent Lappartient for Christian Dior Parfums Spring-Summer 2018 Ready-to-Wear Dior Show Backstage Dior Make-up created and styled by par Peter Philips

Vincent Lappartient for Christian Dior Parfums Spring-Summer 2018 Ready-to-Wear Dior Show Backstage Dior Make-up created and styled by par Peter Philips