Parels en hoops: dit zijn de leukste oorbellen voor deze lente Liesbeth De Corte

25 maart 2019

11u07 0 Style Accessoires kunnen je outfit afmaken. Net zoals je kleerkast soms een update kan gebruiken, verdient ook je juwelenkistje af en toe nieuwe, trendy stuks. Wat zijn dé oorbellentrends van deze lente?

Hoops

Grote, ronde oorringen zijn al een tijdje hip. Daar komt deze lente geen verandering in. Vooral de dikkere ontwerpen - die rechtstreeks uit de jaren 60 lijken te komen - en de tortoise-print vallen momenteel in de smaak.

Mismatches

Onder meer gespot op de catwalk bij Dries Van Noten en Burberry: asymmetrische oorbellen. Perfect voor een edgy look. Je kan je vertrouwde hangers door elkaar halen, of dit als excuus gebruiken om een nieuw, gemixt paar te kopen.

Diep in de zee

Als de temperaturen de hoogte in schieten, spenderen wij onze vrije momenten het liefst aan een strand. En heel wat influencers ook, zo blijkt. Onze sociale media staan immers vol met juwelen in de vorm van schelpen. En neen, dit ziet er totaal niet kinderachtig uit. Vooral niet als je het minimalistisch houdt en combineert met goud.

Parels

Bij parels denk je misschien meteen aan de oubollige juwelen van je grootmoeder, maar dit jaar hebben ze een update gekregen. Zeker in combinatie met gouden munten, gekleurde stenen of - waarom ook niet - schelpen krijg je meteen een bohemien vibe.

Grote schakels

Mag het gerust opvallen? Kies dan voor grote schakels. Zo krijgt je outfit meteen een stoere jaren 80 touch.

1/ Hoops van & Other Stories, € 15, online en in de winkels te koop.

2/ Hoops van Twice As Nice, € 15, online en in de winkels te koop.

3/ Mismatched oorringen van Diamanti Per Tutti, € 180, online en in verkooppunten te koop.

4/ Oorringen met parels van Barelli Manon, € 135, online te koop.

5/ Oorringen met parels én schelpen van Asos, € 8,49, online te koop.

6/ Oorbellen met schelp van Mango, € 15,99, online en in de winkels te koop.

7/ Lange oorbellen met parels van Studio Collect, € 165, online te koop.

8/ Mismatched oorbellen met schakels én parels van Anna + Nina, € 139,95, online te koop.