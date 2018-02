Pantone onthult wat de kleur van je voordeur vertelt over je persoonlijkheid CD

28 februari 2018

13u02

Bron: HouseBeautiful, ELLE 7 Style Is jouw voordeur sober zwart, wit of grijs? Of koos je voor een statement kleur als ultra violet of rood? De keuze onthult volgens kleureninstituut Pantone veel over je persoonlijkheid.

Als je dat likje verf van jouw voordeur puur op buikgevoel koos, vertelt dat iets over je karakter, dat blijkt uit een onderzoek van de Londense makelaar Marsh & Parsons in samenwerking met het kleureninstituut Pantone. De meeste mensen geven de voorkeur aan een zwart, wit, grijs of donkerblauw exemplaar, maar hier en daar durft een waaghals die trend wel eens doorbreken. Vicepresident van het Pantone Color Institute, Laurie Pressman, onthult wat je kleurkeuze onthult over je persoonlijkheid.

"Zwart is elegant, krachtig en prestigieus. Daarnaast is het een strakke en chique kleur. Wit is simpel, fris en clean en daardoor vaak de favoriet van minimalisten. Grijs is tijdloos en klassiek, een veilige keuze die nooit uit de mode raakt.

Marineblauw straalt autoriteit en vertrouwen uit, terwijl groen juist zorgt voor rust en kalmte. Voor rood geldt het tegenovergestelde, het is een kleur die moed symboliseert, en vaak gekozen wordt door de geboren leiders en ondernemende types onder ons.

Paars suggereert dat je een voorliefde hebt voor dramatiek. Terwijl geel juist gastvrijheid, warmte en optimisme uitstraalt. Lila staat voor jeugdigheid en energie. En natuurlijke kleuren geven een rustgevend gevoel", verklaart Pressman.

"Hoewel we de kleurkeuze van een persoon niet helemaal wetenschappelijk kunnen onderbouwen, mogen we er wel van uitgaan dat iemand die voor zwart kiest een imposante eerste indruk wil maken en graag krachtig wil overkomen. zegt Alex Lyle, sales director van Marsh & Parsons. "Iemand die zijn deur in een felroze of gele kleur schildert, lijkt juist een statement te willen maken dat het leven vooral leuk moet zijn."