Overzicht van 25 jaar modecarrière van Viktor&Rolf in Rotterdam Eva Van Driessche

27 mei 2018

15u00 0 Style Al 25 jaar werken Viktor Horsting en Rolf Snoeren samen aan werk dat de grenzen tussen kunst en mode aftast. Het Amsterdamse modehuis bestaat nu 25 jaar en dat wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling in Kunsthal in Rotterdam.

De tentoonstelling 'Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years' toont enkele van de meest indrukwekkende en innovatieve werken van het Nederlandse designduo. De twee zijn bijna één in hun ontwerpen, en dat toont ook het laatste portret van de ontwerpers dat Anton Corbijn speciaal voor de tentoonstelling schoot.

Draagbare kunst

Viktor&Rolf speelden in hun carrière steeds met heel opvallende creaties waarbij het model bijna kunst lijkt te dragen. Zo drapeerden ze in 1999 maar liefst negen lagen kleding om topmodel Maggie Rizer in hun Russian Doll-show. Dit betekende een internationale doorbraak.

Ze ontwierpen ook de trouwjurk voor Prinses Mabel van Oranje-Nassau toen ze met prins Friso trouwde of een kostuum voor Madonna en theaterkostuums voor Het Nationale Ballet.

Gedragen door de sterren

De speciale ontwerpen van Viktor&Rolf worden vaak gedragen door beroemdheden als Tilda Swinton, Tori Amos en Rufus Wainwright.

Geurtjes

In 2005 ontwierepn ze voor L'Oréal hun eerste parfum Flowerbomb, een zoete explosie die meteen een commerciëel succes werd. Er volgde ook nog Bonbon, Spicebomb en Magic.

Pop-Up Store

Naast de tentoonstelling zal er ook een exclusieve Pop-Up Store geopend worden waar je sjaals, buttons, tassen, T-shirts posters, het museumboek met originele schetsen van de haute couture collecties kan kopen.

Viktor&Rolf Fashion Artists 25 years vanaf vandaag tem 30 september in De Kunsthal in Rotterdam, www.kunsthal.nl, info 010-4400301, di tem zaterdag van 10-17u, zon- en feestdagen 11u-17u.