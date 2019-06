Overleef de festivalzomer met deze handtassen! Jade Van der Stockt

14 juni 2019

08u02 0 Style Het festivalseizoen sluipt dichterbij. We beginnen al te dromen van korte shortjes, daverende muziek en verfrissende drankjes. Maar heb je tussen al het dagdromen door ook al aan een handig tasje gedacht?

Rugzakjes

Wie praktisch ingesteld is, houdt van rugzakjes. Je kan er meer dan het hoogstnodige in kwijt en bent daarbovenop helemaal in festivalstijl!

1. Pia Sassi - Monte Taburno (€ 249)

2. Steve Madden – BJACKI Rugzak (€ 69,95)

3. Matt & Nat – July Mini Rugzak (€ 114,95)

Heuptassen

Handenvrij heupenswingen kan met een klein tasje strak om je middel. Daarbovenop hoef je nooit lang te zoeken naar je zonnebril of portemonnee; je hebt jouw essentials direct bij de hand – euh, heup.

1. Anna Morellini – Emma (€ 199)

2. Parfois – Heuptas (€ 25,95)

3. Adidas Originals – Funny Pack Heuptas met logopatch ( € 29,95)

Schoudertas

Blijf jij superfan van de klassieke crossbody bag? We kunnen het je niet kwalijk nemen. Schoudertasjes zijn klein, fijn en stijlvol voor bij elke outfit.

1. Stradivarius – Schoudertas (€ 19,99)

2. Anna Morellini - Alice (€ 159)

3. O MY BAG – Josephine (€ 129)