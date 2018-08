Overijverig geweest tijdens het epileren? Zo groeien je wenkbrauwen sneller terug Valérie Wauters

Bron: Good Housekeeping 0 Style Geef maar toe: ook jij hebt je er al schuldig aan gemaakt. Het ene moment ben je rustig enkele kleine wenkbrauwhaartjes aan het weghalen, twee seconden later blijkt plots de helft van je wenkbrauw verdwenen.

Het goede nieuws: je wenkbrauwen kunnen hun vorm terugkrijgen nadat je net iets té enthousiast met de pincet aan de slag ging. Het minder goede nieuws? Je hebt waarschijnlijk een stevige dosis geduld nodig. Wenkbrauwhaartjes groeien immers maar traag terug. Gemiddeld heeft 1 haar 6 tot 12 maanden nodig om volledig terug te groeien. Gelukkig zijn er enkele dingen die je kan doen om het proces te versnellen.

1. Hou make-up en dagcrème uit de buurt

Vermijd crèmes, lotions, olie, serum en alle andere dingen die je normaal gezien op je gezicht smeert. Tenminste: vermijd ze in de buurt van je wenkbrauwen, want ze vertragen de groei van nieuwe haartjes. Je wenkbrauwen wat bijtekenen om die lelijke gaten weg te werken kan dan weer wel.

2. Gebruik wonderolie

Wonderolie wordt al lang in de beauty-industrie gebruikt, maar lijkt de voorbije jaren wat in de vergeethoek te zijn beland. Toch is het echt een wondermiddel voor je wenkbrauwen. Het zorgt ervoor dat de haartjes zacht blijven en niet afbreken, waardoor ze sneller en langer terugkomen.

3. Gebruik een wenkbrauwserum

Wist je dat er naast serums die je wimpers sneller en langer doen groeien ook soortgelijke producten bestaan voor je wenkbrauwen? M2 Beauté verkoopt bijvoorbeeld een eyebrow renswing serum dat je wenkbrauwen versterkt, voller maakt en verlengt.

M2 Beauté Eyebrow Renewing Serum, € 130.