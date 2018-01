Oudste topmodel wordt het gezicht van nieuwe beautycampagne Sophie Vereycken

25 januari 2018

Op schoonheid staat geen leeftijd, vraag maar aan Daphne Selfe. Het 89-jarige model werd immers het gezicht van cosmeticamerk Eyeko, en zet daarmee haar titel als 's werelds oudste topmodel nog eens extra kracht bij.

De kranige schoonheid is te zien in de campagnevideo voor een nieuw gamma van mascara's van het merk en bewijst daarmee dat je niet jong en rimpelloos moet zijn om stijl en glamour uit te stralen.

Daphne begon aan haar modellencarrière te timmeren in 1950, maar werd pas op haar zeventigste écht ontdekt toen ze in Vogue verscheen voor een artikel over veroudering. De keuze voor Daphne is niet verwonderlijk als we zien hoe ze het er in de campagne vanaf brengt, maar voor Eyeko speelt er meer dan dat. "We hebben verschillende modellen gebruikt voor deze campagne, precies om aan te tonen dat iedereen anders is en andere noden heeft."