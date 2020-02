Oud is niet langer out: rijpere vrouwen zijn ook sexy

Style Vroeger stond er een duidelijke vervaldatum op het schoonheidsideaal: blond, slank en jong is mooi. Die gedachtegang vinden we tegenwoordig - euhm - passé. Een Miss mag rimpels hebben, en in magazines zien we modellen met grijze coupes. “We blijven langer gezond en actief. Het is logisch dat onze rolmodellen ook ouder worden.”

Het is al een hele tijd geleden dat de uitslag van een missverkiezing nog eens de internationale nieuwskoppen haalde. En toch is dat exact wat deze week gebeurde. Leonie von Hase had het kroontje van Miss Germany bemachtigd. Het opvallende aan de hele zaak? Met 35 lentes was ze de oudste van alle kandidaten. Toegegeven: het was een grappig zicht, want haar eredames waren allebei 22 jaar oud.

Onfair

In ons land zou het scenario alleszins onmogelijk zijn. “Dat komt omdat we deelnemen aan de internationale missverkiezingen”, zegt Darline Devos, de voorzitster van het nationaal comité Miss België. “Wij moeten hun voorschriften volgen. Bij Miss World mogen alleen maar vrouwen tussen 16 en 26 jaar zich verkiesbaar stellen, en bij Miss Universe ligt die leeftijdsgrens tussen 18 en 27 jaar.”

De brave blonde Miss is een relikwie uit de vorige eeuw

Terwijl Jan en alleman het frappant vindt dat een vrouw van 35 het haalt van een bende twintigers en zichzelf de knapste van Duitsland mag noemen, reageert Devos niet verwonderd. “Ik zou zelfs meer durven zeggen: het is niet fair dat jonge meisjes moeten strijden tegen een iets oudere vrouw. Zij heeft meer levenservaring, is meer bespraakt en staat veel sterker in haar schoenen dan die jonkies. Niet moeilijk dat zij gewonnen heeft.”

Een uitspraak die bij trendwatcher Stefaan Vandist vooral op de lachspieren werkt. “In onze westerse cultuur bestaat al jarenlang het stereotype van oudere vrouwen die moeten oppassen voor de concurrentie van de jongere deernes. Nu wordt dat plots omgedraaid. Ik vind dat best grappig”, vertelt hij ons. Toch heeft Devos een punt. “Om meteen het volgende cliché te kotsen: het idee van een brave blonde Miss is een relikwie uit de vorige eeuw die z'n houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Tegenwoordig kijken we op naar aantrekkelijke vrouwen met pit. Iemand die iets te vertellen heeft, bezig is met zichzelf te ontplooien en een zekere zelfkennis heeft. Een vrouw van 35 met diepgang is in dat opzicht interessanter dan - met alle respect - een meisje dat net van de schoolbanken komt.”

Ook de modewereld past zich aan

Of om het met de woorden van Koen Wauters te zeggen: ‘Innerlijke schoonheid is het meeste waard, kijk naar wat je hebt vergaard binnenin. Het zit vanbinnen ...’ Het lijkt wel alsof we met clichés strooien, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in de lyrics van Clouseau. Iets wat de modewereld ook steeds meer beseft. Zo zien we op de catwalk steeds meer modellen die al wat ouder zijn. Kijk maar naar de Belgische Hannelore Knuts. Het topmodel is 42 jaar, maar was nog te zien op shows van Jean Paul Gaultier en Pierpaolo Piccioli tijdens Paris Haute Couture Week.

Wat influencers betreft zijn er naast piepjonge kuikens ook veel oudere dames die het maken. De bekendste zijn ongetwijfeld Iris Apfel (98) en Baddie Winkle (91), die respectievelijk 1,4 miljoen en 3,9 miljoen Instagramvolgers hebben. En ook in magazines zien we geregeld vrouwen met al wat jaren op de teller. Om onszelf op de borst te kloppen: óók in NINA. Fotomodellen Catherine Mattelaer (67), Steevie Vanderveen (52) en Marielle Van Oostrom (48) vertelden enkele weken geleden nog dat er op schoonheid geen leeftijd staat. (Cliché nummer 4, voor wie de telling bijhoudt.)

Bij advertenties en catalogi valt dezelfde evolutie op te merken. Neem Mayerline als voorbeeld: het Belgische modemerk richt zich op de 45-plusser, maar gebruikte jarenlang prille dertigers als gezicht. Pas de laatste jaren werken ze samen met modellen die tram 4 gepasseerd zijn. “Onze modellen zien er nog steeds ongelofelijk goed uit voor hun leeftijd. Dat valt niet te ontkennen. Maar ze zijn wel representatief. En dat is nodig, want de designs van onze kleren zijn gemaakt voor het gemiddelde vrouwenlichaam, dat de invloed voelt van de tijd en de zwaartekracht”, stelt Katrien De Cannière, marketing manager bij Mayerline. “Een extra pluspunt is dat deze mature modellen ook pittig zijn en karakter en authenticiteit toevoegen aan de campagnes. Zo krijg je een krachtig beeld dat meer is dan de ideale jurk op het ideale lichaam en een steriele glimlach.”

Mayerline staat daar niet alleen in. Volgens Dominque Models - het grootste modellenbureau van de Benelux - is er steeds meer vraag naar oudere modellen. “Meer dan vroeger geven magazines, beautymerken en Belgische labels zoals E5 Mode en Veritas de voorkeur aan rijpere vrouwen”, bevestigt Veronique Vermeire, scout bij Dominique Models. “Ons oudste model is Dolores Melia. Zij is 75 jaar, maar heeft een geweldige uitstraling.” Dat mag gezegd worden. Sieren intussen haar cv: fotoshoots voor Elle, Marie-Claire, Knack Weekend, een rolletje in de videoclip van Oscar And The Wolf en campagnes van Veritas en jeanslabel Lee Cooper.

Vergrijzing en body positivity

Kortom, waar grijze dames vroeger een zeldzaamheid waren in de fashion scene, zien we ze nu vaker opduiken. Zestig is het nieuwe sexy. En dat hebben we te danken aan de babyboomers. “We worden ouder en blijven langer gezond, vitaal en actief. Met dat in het achterhoofd is het logisch dat onze rolmodellen ook ouder worden”, verklaart trendwatcher Vandist.

De Cannière deelt die mening. Ze wijst op de rol van de toenemende vergrijzing, en merkt op dat het koopgedrag veranderd is. “Vroeger droeg een omaatje bij wijze van spreken nog maar één jurk, want ze kwam niet zo vaak meer buiten. Nu is er een blijvende fierheid in de generatie van de 65-plussers geslopen. Zij willen ook zelfzeker en trots de deur uit stappen. Die redenering geldt ook voor vijftigers. Zij staan aan de top van hun carrière en vormen de motor van onze economie. Zij willen dat vertalen in hun looks en hoe ze zichzelf presenteren.” Met andere woorden: een nieuwe doelgroep die groter wordt én het geld wil laten rollen. Het is dus slim om advertenties op hen af te stellen.

De vraag naar rijpere modellen past ook perfect in het body-positivityverhaal. Nog steeds kleurt de industrie vooral slank en blank, maar stapje bij stapje wordt het inclusiever. Niet alleen voor leeftijd, maar ook voor huidskleur, gender en lichaamsbouw. De Cannière: “Die trend kan ik alleen maar toejuichen. Het is belangrijk dat jongere generaties nog andere voorbeelden hebben dan het klassieke schoonheidsideaal. Maar tegelijk ben ik kritisch. Er zijn evengoed merken die de body-positivitybeweging uithollen. 10 jaar geleden opteerden ze voor de heroïnelook - graatmagere kapstokken - en nu hebben ze zogezegd het licht gezien. Oké, in hun marketingcampagnes zie je molligere vrouwen, maar in realiteit houden ze nog vast aan kleine matensystemen die bij elke vrouw frustraties veroorzaken in het pashokje.”

Zulke promotiestunts zijn natuurlijk niet de bedoeling, maar elk stapje vooruit is beter dan ter plaatste blijven trappelen. Want, beweert Vermeire, hoe meer verschillende schoonheidsidealen je ziet, hoe meer zelfzeker de gemiddelde vrouw zich voelt. “Een duidelijk voorbeeld zijn de gracieuze grijze lokken. De laatste jaren zie je meer modellen met hun natuurlijke grijze haar. Je merkt nu dat vrouwen veel minder dan vroeger hun haar verven. Ze durven naturel te blijven.” En als het puntje bij paaltje komt, is dat ook de belangrijkste boodschap. Dat we niet langer krampachtig vasthouden aan een schoonheidsideaal dat voor twintigers onrealistisch is, laat staan eens je de dertig, veertig of vijftig gepasseerd bent. De Cannière: “Ik hoor steeds meer stemmen die zeggen: ‘Ja ik ben wat ouder. Ja ik heb rimpels. En ja, ik heb een grotere maat. So what?’ Dat we mensen kunnen helpen om trots te zijn op zichzelf, is eigenlijk het enige wat telt.”