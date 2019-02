Oscarweekend: deze stijltrucjes gebruiken de sterren op de rode loper (en jij hebt er ook wat aan!) Valérie Wauters

23 februari 2019

09u32 0 Style Dit weekend worden de Oscars uitgereikt, een moment waar heel wat sterren naar uitkijken en waar vaak maanden van voorbereiding aan vooraf gaan. Naast een perfect op maat gemaakte jurk doen beroemdheden vaak ook een beroep op één van volgende stijltrucjes, waar jij zeker ook wat aan hebt.

Slim combineren

Wie klein van gestalte is kan aan lengte winnen door een beetje bloot te combineren met een jurk met een sleep. Let er hierbij wel op dat deze niet té overweldigend is, zodat je niet verdwijnt in een zee van stof.

Ruches

Een jurk met ruches creëert de illusie van een zandloperfiguur, zelfs als je weinig tot geen rondingen hebt. Bovendien zet het je goede punten extra in de kijker.

To split or not to split

Wie z’n benen graag in de kijker zet, kiest op de rode loper voluit voor een jurk mét split.

Hou het kort

Ben je klein, en wil je toch een bombastische jurk met veel pluimen of ruches dragen? Kies dan voor een mini-jurk, zo lijk je langer.

Verberg je onzekerheden

Halflange, losse of transparante mouwen zijn heel flatterend voor wie onzeker is over z’n armen.