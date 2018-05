Oscar and the Wolf jureert Antwerpse modestudenten Liesbeth De Corte

25 mei 2018

14u51 0 Style De jaarlijkse afstudeershow van de Antwerpse Modeacademie komt er weer aan. En naar goede gewoonte heeft de academie enkele ronkende namen kunnen strikken om de collecties van de masterstudenten te beoordelen. Een van hen: Max Colombie, a.k.a. de frontman van Oscar and the Wolf.

De excentrieke modegoeroe en zanger krijgt de moeilijke taak om negen masterstudenten kritisch te beoordelen. Maar hij zal dat niet alleen moeten doen. Op de site van de modeacademie staat te lezen dat hij het gezelschap krijgt van niemand minder dan Demna Gvasalia.

De 37-jarige designer heeft zelf nog gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Zoals iedereen wel weet, gooit hij ondertussen hoge ogen met zijn label Vetements en heeft het enfant terrible het geschopt tot creatief directeur van Balenciaga.

Nog in de jury: Luigi Preziotti (ontwerper bij Prada), Miren Arzalluz (directeur Palais Galliera in Parijs), Sara Sozzani Maino (adjunct-hoofdredacteur Vogue Italia), Ina Delcourt (project coördinator bij Hermès), Dario Vitale (ontwerper bij Miu Miu), Jelka Music (pr-directeur bij Jean Paul Gaultier), Sheila Single (fashion director bij Purple), Anne-Françoise Moyson (modejournaliste bij Weekend Le Vif), Adriano Batista (hoordredacteur FY!), Nicolas Karakatsanis (fotograaf) en Dominique Nzeyimana (van communicatiebureau Knotoryus).

Wil je het defilé voor geen geld van de wereld missen? Dan koop je best zo snel mogelijk tickets via de website van de Academie. Het event vindt plaats op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni. We zeggen trouwens zo snel mogelijk, want de staanplaatsen voor zaterdag zijn al uitverkocht!