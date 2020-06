Oranje boven: zo draag je net als Margot Robbie oranje oogschaduw Sophie Vereycken

18 juni 2020

07u57 1 Style In Hollywood (enfin, én Nederland) weten ze het al langer: oranje is de kleur du moment. Zomers, fris en eens iets anders dan de traditionele bruinkleuren. Maar hoe draag je het zonder dat iedereen vraagt of je wel goed geslapen hebt?

Je zou het niet verwachten, maar oranje is een erg dankbare kleur. De Australische actrice Margot Robbie (29), bekend van The Wolf of Wall Street en Suicide Squad, is grote fan van oranje oogschaduwVooral groene en blauwe ogen komen met oranjetinten het best tot hun recht. Niet zo gek, doordat de kleuren recht tegenover elkaar staan in het kleurenwiel, brengen ze het beste in elkaar naar boven. Geen idee hoe je eraan moet beginnen? Wij geven graag wat inspiratie.

Breng op het bewegend ooglid een zachte zalm- of koraalkleur aan, trek de kleur iets verder door naar buiten en richting de wenkbrauw, en vervaag met voor een natuurlijke overgang. Zet de buitenste ooghoek extra aan met een iets diepere roestkleur voor een meer uitgesproken effect. De bovenste en onderste wimperrand kan je meer nadruk geven met een koperrode kleur.

We houden dezelfde look als basis, maar zetten nu een warme roestkleur over het hele oog. Vervaag opnieuw naar buiten en naar boven toe voor een smoky effect. Licht het bewegend ooglid op met een lichtere goudkleur. Focus je daarbij ook zeker op de binnenste ooghoek: dat zal de ogen meer openen. Trek net boven de wimperrand een lijntje met een amberkleurige oogschaduw, breng mascara aan, en klaar!

1. I Heart Revolution, Mini Tasty Eyeshadow Palette, 7,95 euro bij Boozyshop

2. Anastasia Beverly Hills, Modern Renaissance Palette, 54 euro bij Planet Parfum

3. Nyx, Ultimate Edit Petite Shadow Palette, 6,20 euro bij Di

4. Dior, Backstage Eye Palette, 52,50 euro bij ICI PARIS XL