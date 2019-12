Opvallende modetrend voor 2020: instant noodles aan je voeten TVM

19 december 2019

13u55 0 Style We schreven recent nog over de ballerina’s van Jimmy Choo die gemaakt lijken te zijn van een microvezeldoek, en nu pakt ook het Italiaanse luxelederwarenhuis Bottega Veneta uit met een opvallend ontwerp. Namelijk een pakje instant noodles met hak onder. Of daar lijken de schoenen althans op.

Sinds de aanstelling van Daniel Lee als nieuwe creatief directeur bij Bottega Veneta, viert het Italiaanse modehuis hoogtij. Vorig jaar werd er op de modezoekmachine Lyst 70% meer gezocht naar het merk. En Kering (de Franse luxegroep achter Bottega Veneta die onder andere ook Gucci en Saint Laurent in handen heeft, nvdr.) liet onlangs optekenen dat het merk een omzetgroei van 6,9% behaalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat heeft het label voorlopig voornamelijk te danken aan de gevlochten lederen handtassen en schoenen, genaamd de ‘Pouch’, de ‘Padded Cassette’ en de ‘Stretch’, die uitgegroeid zijn tot accessoires van het jaar. In het meest recente lookbook van Bottega, stelde het merk daar nu een nieuwe variant op voor. Namelijk sandalen met hak en laarzen die doen denken aan de inhoud van een pakje instant noodles. Benieuwd of ook deze schoenen zo succesvol worden. Aangezien ze pas in het voorjaar te koop zijn, is er nog geen prijs bekend. Maar afgaande op het prijskaartje van de andere muiltjes, zal de prijs voor de instant noodles waarschijnlijk variëren tussen € 650 en € 1.250.

Nog een opvallend nieuw ontwerp van Bottega Veneta is trouwens de onderstaande handtas die de gepaste naam ‘The Sponge’ meekreeg. Als verwijzing naar een afwasspons, waar de tas op lijkt.