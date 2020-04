Opvallend: Gwyneth Paltrow veilt 'minst favoriete' Oscarjurk voor het goede doel Valerie Wauters

19 april 2020

10u11 0 Style Gwyneth Paltrow veilt een oude Oscarjurk ten voordele van voedselorganisaties die slachtoffers van de coronapandemie steunen. Maar, Gwyneth zou Gwyneth niet zijn als er geen controversieel kantje aan het verhaal hing.

De veilig maakt deel uit van de #AllInChallenge waarbij beroemdheden persoonlijke spullen of zelfs een deel van hun tijd veilen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar voedselorganisaties zoals No Kid Hungry en Meals on Wheels. Tot nu toe werd er op deze manier al meer dan 10 miljoen euro ingezameld.

Ook Gwyneth Paltrow, actrice en CEO van lifestylemerk Goop, engageerde zich om één van haar jurken te veilen voor het goede doel. Maar de keuze van het kledingstuk in kwestie doet wenkbrauwen fronsen. Het gaat immers over de jurk die de actrice droeg tijdens de Oscars van 2000, het jaar nadat ze de prijs voor beste actrice in de wacht sleepte voor haar rol in ‘Shakespeare in Love’. Ze koos toen voor een subtiel zilveren exemplaar van Calvin Klein, dat de actrice nu dus te koop aanbiedt. “De jaren ‘90 zijn weer in, dus ik dacht dat het een goed moment was om deze jurk te doneren”, motiveert Gwyneth zelf haar keuze in een filmpje op Instagram.



Klinkt allemaal best aanvaardbaar, ware het niet dat Gwyneth een paar jaar geleden niet zo’n lovende woorden over had voor datzelfde jurkje. Meer nog: in 2013 schreef de actrice een vernietigende blogpost over het kledingstuk op haar website Goop: “de jurk was best oké, maar absoluut geen Oscarmateriaal. Ik koos hem omdat ik dat jaar eigenlijk wilde verdwijnen”. Ouch!

De negatieve reacties lieten nu dan ook niet lang op zich wachten. Op de Instagrampagina van de ster lieten heel wat van haar volgers prompt hun ongenoegen blijken over de ietwat egoïstische keuze van de Hollywoodster. “Hilarisch dat ze juist die jurk doneert voor het goede doel, als je weet dat dit één van haar minst favoriete keuzes was”, liet één volger optekenen. “Interessant: ze geeft uitgerekend een jurk weg waar ze toch al niet dol op was”, vult een andere Instagrammer aan.

En Gwyneth zelf? Die laat zich de hele heisa zoals gewoonlijk niet aan het hart komen.