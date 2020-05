Opvallen tijdens een videocall doe je met deze statement oorbellen Liesbeth De Corte

06 mei 2020

09u04 0 Style Toegegeven: we lopen meer dan ooit rond in een jogging. Comfortabele kledij is momenteel onze prioriteit nummer één. De simpelste manier om je outfit op te vrolijken? Met knallende statement oorbellen, tiens.

Contact met collega’s, de meeste vrienden en familieleden beperkt zich voorlopig tot videocalls. Veel meer dan elkaars gezicht krijgen we daarbij niet te zien. Heel wat mensen hebben dan ook geen zin om zich op te kleden, en trekken een comfortabele outfit aan. Voor een kleine upgrade doen we simpelweg een beroep op een toefje make-up, felle lippenstift of - onze grote favoriet - opvallende oorbellen. Chill én stijlvol, een topcombinatie als je ‘t ons vraagt.

Wij zochten alvast enkele leuke exemplaren uit. Oversized, kleurrijk of met een heleboel parels: de opties zijn eindeloos.

1/ Anna + Nina, 139,95 euro, online te koop.

2/ Monki, 8 euro, online te koop.

3/ Barelli Manon, 135 euro, online te koop.

4/ Nimzu, 85 euro, online te koop.

5/ LOTT. gioielli, 105 euro, te koop via de Bijenkorf.

6/ Lore Van Keer, 155 euro, online te koop.

7/ Wolfkat, 8 euro, online te koop.