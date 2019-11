Opruimgoeroe Marie Kondo verbaast met eigen webshop vol woonspulletjes Marlies van Leeuwen

19 november 2019

13u39

Bron: AD 0 Style De nieuwe online woonspullenwinkel van opruimgoeroe Marie Kondo wekt verbazing op sociale media. Nadat ze massa’s mensen over de hele wereld zover kreeg om spullen weg te doen, spoort ze nu juist aan om nieuwe dingen te kopen.

Gisteren lanceerde de opruimfanaat haar webshop. Daar verkoopt ze 125 woonwaren, van een kandelaar (77 euro) tot leren slippers (186 euro) en van een schaal van 130 euro tot een keramieken chopstick-houder van 7 euro. Het zijn lang niet alleen maar spullen om het huis meer geordend te krijgen, maar, zo zegt ze zelf, ook dingen waar je gewoon blij van wordt.



Kondo werd beroemd met haar bestseller Opgeruimd! en de opvolger Spark Joy en was de ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo. “Al die spullen kosten energie, omdat ze je er constant op wijzen dat je er nog wat mee moet”, schreef ze. Voor een opgeruimd en rommelvrij huis adviseert ze mensen alleen spullen te bewaren die voor plezier zorgen. Wie af wil van rotzooi, moet grondig door zijn huis, alle spullen door en nagaan of ze ‘joy’ geven. Doen ze dat niet, dan moet je er vanaf.



Nu blijken we toch niet per se met minder spullen door het leven te moeten. “De KonMari-methode gaat niet over spullen wegdoen”, zegt Kondo op haar site. “Het gaat om het bewustzijn van wat jou plezier brengt. Als je klaar bent met opruimen, is er ruimte om nieuwe, betekenisvolle producten welkom te heten. Ik kan geen groter geluk bedenken in het leven dan omringd zijn met alleen de dingen waarvan ik hou.”

Ironie

Op sociale media verbazen mensen zich over de webshop van de Japanse opruim-ster. Zo schrijft iemand: “Marie Kondo, die zei dat je alles weg moest gooien, wil nu dat je je lege huis vol zet met minimalistische zooi die je, uiteraard, bij haar kunt kopen.” Een ander: “Marie Kondo: ruim je huis op! Ook Marie Kondo: hier, koop mijn elektrische aromaverstuiver en mijn chopsticks-standaard.”

Kondo zegt in een interview met Wall Street Journal dat ze consumentisme niet probeert te promoten, maar dat ze door haar fans is gevraagd wat voor items zij graag in huis heeft. “Wat voor mij het belangrijkst is, is dat je jezelf omringt met items die jou plezier geven. Als de kom die je nu gebruikt jou plezier geeft, dan moedig ik absoluut niet aan dat je die vervangt.”

Marie Kondo: declutter your home!



Also, Marie Kondo: buy my electric oil diffuser and ceramic chopstick rests!https://t.co/1kG2lxgI3J David Byers(@ davidbyers26) link

As a declutter coach, I'm so disappointed by Marie Kondo's new venture. Decluttering is about focusing on what matters most in life not shopping for stuff we don't need. Juliet Landau-Pope(@ jlpcoach) link