OPROEP. NINA zoekt naar perfecte imperfecties

16 maart 2020

10u18 0 Style Perfectie bestaat niet. Iedereen is imperfect. De ene heeft een litteken in het gezicht, de ander een scheef gebit of een neus die wel wat kleiner mocht. En toch maakt net die onvolmaaktheid jou uniek.

Was je vroeger wat onzeker over jouw imperfectie, maar heb je er vandaag vrede mee? Of was je er net altijd al trots op? En wil je graag je verhaal doen in NINA magazine? Kruip dan als de bliksem in je pen en mail een korte introductie van jezelf én foto naar lynn.guillaume@telenet.be. Tot gauw?