Opnieuw heerlijk lenteweer: 20 knappe shorts om je joggingbroek te vervangen Liesbeth De Corte

26 mei 2020

16u55 0 Style De weervoorspelling voor deze week: zon, zon en nog meer zon. Hoog tijd om onze joggingbroeken op te bergen en ze in te ruilen voor luchtigere exemplaren. Wij zochten alvast enkele trendy shorts bij elkaar.

Sweatshorts

Verknocht aan je joggingbroek? Investeer dan in een kort sportief exemplaar. Perfect om thuis in te relaxen, en in combinatie met een tanktop en blazer kan je de short ook dragen op formelere gelegenheden.

1/ Monki, 15 euro, online te koop.

2/ CKS, 49,99 euro, online te koop.

3/ H&M, 14,99 euro, online te koop.

4/ Snurk, 44,95 euro, via de Bijenkorf te koop.

5/ Tally Weijl, 6,99 euro, via ZEB te koop.

Bermuda’s

De losse bermuda’s zijn helemaal terug van weggeweest. Het populairst zijn de shorts die strak rond je middel zitten en dan los naar beneden vallen, voor een comfortabele en nonchalante, maar toch elegante look. Draag hem met een bijpassende blazer voor een stijlvolle kantooroutfit.

1/ Zara, 49,95 euro, online te koop.

2/ COS, 69 euro, online te koop.

3/ Arket, 69 euro, online te koop.

4/ Weekday, 40 euro, online te koop.

5/ Monki, 35 euro, online te koop.

Minishorts

Na jaren van midi en maxi aan de top, is mini opnieuw aan een opmars bezig. Korte rokjes en jurken zijn hip en dat geldt ook voor shorts.

1/ Mango, 25,99 euro, online te koop.

2/ Esprit, 29,99 euro, online te koop.

3/ Bel&Bo, 24,99 euro, online te koop.

4/ C&A, 17,90 euro, online te koop.

5/ Tally Weijl, 25,99 euro, via ZEB te koop.

Fietsbroek

Het coureursbroekje als mode-item doet het al enkele jaren goed en daar komt niet snel verandering in. Ideaal alternatief voor je warme legging, als je ‘t ons vraagt.

1/ Mango, 29,99 euro, online te koop.

2/ Missguided, 11 euro, online te koop.

3/ JBC, 14,95 euro, online te koop.

4/ Bershka, 12,99 euro, online te koop.

5/ Weekday, 20 euro, online te koop.